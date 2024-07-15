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"Мир только в Европе": Краев рассказал, чего ждать Украине после саммита НАТО

Юлия Закрепа
15 июля 2024, 15:27
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Краев отмечает, что Трамп предсказуем в своей непредсказуемости. И реально сказать, что он сделает, невозможно.
'Мир только в Европе': Краев рассказал, чего ждать Украине после саммита НАТО
Чего ждать Украине после саммита НАТО / коллаж: Главред, фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ, ОП

В интервью Главреду директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев рассказал, что на фоне проведения саммита НАТО в Вашингтоне была принята предвыборная программа Республиканской партии. Он также рассказал, чего ждать Украине, ведь в ней не говорится о войне в Украине, а лишь об установлении мира в Европе.

"Эту программу нужно рассматривать в контексте внутренней политики США. Параллельно был опубликован "Проект 2025", который создала консервативная часть республиканского кабинета, в котором 60% - это бывшие трампийские служаки. И этот план как раз был более радикальным - он был и о запрете абортов, и о посадке тех, кто участвовал в создании порнографии, и о выдворении всех мигрантов. Короче говоря, этот план ультрарелигиозный, ультрашовинистический, ультраконсервативный", - пояснил эксперт.

Он также сообщил, что среди его создателей 60% людей - это люди, которых Трамп привел в большую политику и помог им встать на ноги, команде Трампа пришлось откреститься от них и в ответ на это вышел манифест Республиканской партии.

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"Мир в Европе" - это, по сути, кульминация того, что Трамп говорил об Украине и отношениях с НАТО. Если перефразировать, то "никакой конкретики, но я не хочу этим заниматься". То есть, мол, ему неинтересно решать конфликты, но он хочет, чтобы в Европе был мир. Как, когда и при каких обстоятельствах - это уже вторично", - добавил Краев.

Краев отмечает, что Трамп предсказуем в своей непредсказуемости. И реально сказать, что он сделает, невозможно. Надо понимать его приоритеты. Во-первых, для него внутренняя политика приоритетнее внешней. И поэтому, когда будет возможность, он будет приоритизировать внутренние вопросы или использовать внешнюю политику для воплощения собственных внутренних интересов.

Кто такой Александр Краев

Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических и безопасностных студий. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА).

Исследовательские интересы:

  • внешняя политика и внутриполитические процессы США;
  • международная политика в Северной Америке;
  • внутренняя и внешняя политика Великобритании;
  • проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;
  • международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.

"Во-вторых, во внешней политике у него есть только два желания - получить имидж или деньги. Причем как для себя лично, так и для государства. Поэтому все, что будет давать ему имидж, популярность и деньги, он будет делать. Все, что будет отнимать лишнее время, он не будет делать. Поэтому в принципе у Украины есть неплохие шансы ему понравиться. Потому что как лучше получить имидж американскому президенту, как не победой над РФ", - пояснил Краев.

Эксперт подчеркнул, что контракты с украинским ВПК, инвестиции в него, как утверждают сами американские компании - это контракт столетия. И это не просто десятки, сотни миллиардов долларов, ведь в перспективе 10 лет - это триллионы.

"Поэтому несмотря на все его заявления о мире и о том, как он хочет, чтобы ничего не происходило, надо понимать, что Украина для Трампа и имиджево, и денежно может быть интересной. Соответственно, с этим нам и нужно работать", - подчеркнул он.

Александр Краев сообщил, что в этих обстоятельствах речь может идти о заморозке войны определенным образом - условно говоря, так, чтобы это не ударило по карману самого Трампа и США.

"Трампу интересно, чтобы это завершилось. Но ему не интересно, чтобы потом это еще лет десять пришлось разгребать", - подчеркнул Краев.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известно

Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО, среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры стран-партнеров Индо-Тихоокеана: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия паузы в войне. Замороженный конфликт является медленной войной или медленной оккупацией. Зеленский подчеркнул, что в любой момент все может взорваться с новой силой.

Дмитрий Снегирев заявил, что сценарий заморозки войны в Украине возможен, но Россия не остановится. Сейчас основная задача США - создать предпосылки для более качественной позиции Украины в переговорном процессе, чтобы не Россия диктовала условия.

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