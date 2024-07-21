Люди важны, но территории врагу не подарим - Зеленский

Путин просто хочет возвращения СССР под его руководством до конца его дней, сказал Владимир Зеленский.

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Зеленский сказал, что станет проигрышем для Украины / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 22 отдельная механизированная бригада

Владимир Зеленский дал интервью ВВС во время визита в Великобританию. Там он рассказал, что для него проигрыш и можно ли о чем-то договориться с Путиным.

"Для нас проигрыш - это проиграть нашу страну. Кто-то говорит, вот что вам важнее: территория или люди? Как можно так сравнивать? Все это о людях... Люди важны, но это не значит, что россиянам можно подарить 30% нашей территории", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что, во-первых, это наша земля, а, во-вторых, а кто сказал, что россияне не пойдут дальше.

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"Кто сказал, что сработает замороженный конфликт? Он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет просто нас разрушить? Он хочет. Он просто хочет снова возвращения СССР под его руководством до конца его дней. И в этом весь смысл этого человека. И если он пожертвовал 500 тысяч людей своего государства, кто сказал, что он не захочет еще убить нас миллион. Если он не жалеет своих полмиллиона, как можно поверить этому человеку. Я считаю, что нельзя верить", - продолжает президент.

Смотрите видео из интервью Зеленского:

Зеленский также добавил, что Путин - прагматичный убийца, который не очень умный, но очень жестокий.

"Он отдает приказы, он собственноручно ничего не делает, но это не лишает его ответственности. Он очень любит власть, и это не очень разумно, примитивно цепляться всем, чем можно. И он цепляется за власть количеством замученных пытками людей", - сказал глава государства.

Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Визит Зеленского в Великобританию - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 июля посетил Великобританию, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества и подписании новых соглашений по безопасности.

В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на внеочередном заседании Кабинета министров Великобритании. Глава Украины стал первым с 1997 года иностранным лидером, который обратится к британскому Кабмину - 27 лет назад это был президент США Билл Клинтон.

Кроме того, Зеленский в рамках V саммита Европейского политического сообщества подписал соглашения о гарантиях безопасности для Украины со Словенией и Чехией.

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