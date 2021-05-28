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"Людоедское государство": у Зеленского накинулись на Лукашенко с обвинениями

28 мая 2021, 18:55
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Режим Александра Лукашенко не обращает внимания на цивилизационные правила, подчеркнул Михаил Подоляк.

В ОП выдвинули обвинение против Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / УНИАН

Белорусский режим во главе с Александром Лукашенко не обращает внимания на цивилизованные правила поведения, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Лукашенко показал, что это Беларусь является "людоедским государством", подчеркнул он в эфире канала Украина 24, комментируя ситуацию вокруг посадки в Минске самолета с оппозиционным блогером Романом Протасевичем.

"Все, что продемонстрировал Лукашенко, что Беларусь - людоедское государство, которое может себе позволить не обращать внимания на цивилизационные правила поведения", - отметил советник главы ОП.

Он также прокомментировал вероятность встречи президента Владимира Зеленского с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

"Во-первых, я не знаю, приедет ли она. Это уже, наверное, вопрос к ее штабу. Во-вторых, она себя хорошо чувствует в Вильнюсе, там у нее разветвленная сеть поддержки. Если она приедет в Киев, то, безусловно, мы ее будем встречать, потому что это нужно", - добавил Подоляк.

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Напомним, Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Кабинет Министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Беларуси. Такое решение принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Посольство Беларуси направило в МИД Украины официальную ноту по поводу прекращения Киевом авиасообщения с Минском. Белорусы утверждают, что инцидент с самолетом Ryanair не имеет ничего общего с украинским государством и называют такое решение абсурдным.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
  • 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.
Александр Лукашенко Михаил Подоляк новости Украины новости Беларуси
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