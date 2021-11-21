"Машенька, ангел на земле": у матушки Марии, которую убило дерево в Киеве, остались четверо детей

У матушки Марии, которую убило дерево в Киеве, остались четверо детей / фото mitropolia.kiev.ua

В субботу, 20 ноября, в Киеве трагически погибла 35-летняя женщина – во время крестного хода на нее рухнуло дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Погибшей оказалась матушка Мария – жена настоятеля храма Преображения Господня в Киеве на Вырлице протоиерея Сергея Коцара.

Соболезнования по поводу смерти женщины выразили прихожане храма и рассказали, какой при жизни была погибшая.

Женщине было 35 лет и у нее осталось четверо детей.Теперь их старшую дочь и трех сыновей протоиерей будет воспитывать сам.

Вот что пишут о матушке Марии в соцсетях:

Реклама

"Она всегда делилась любовью со всеми. В храме раздавался ее звонкий голосок, всегда подойдет, обнимет, утешит, поддержит. Машенька, пусть Бог тебя встретит в своем Царстве. Ангел на земле – это была она"

"Искренние соболезнования. Знаю прекрасную семью, пели в хоре. Очень позитивная и веселая Машенька… так звали ее все. Царство Небесное!"

"Всегда грустно, когда такие крошечные детки остаются без мамы. Господи, возьми детей под свою ласку и опеку и дай им силы пережить непоправимый урон. Искренние соболезнования родным. Царство Небесное и Вечное Покой Марии"

"Просто не верится, что так может погибнуть человек в мгновение ока, но на все воля Господа нашего, и тут мы бессыльны, только Господь Бог дает жизнь и имеет право забирать ее независимо, в каком возрасте, так что пусть земля будет для нее пухом, а Бог простит ей грехи и подарит Царство Небесное и города усопшего"

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцара / facebook.com/jv.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве в субботу, 20 ноября - во время сильного порыва ветра дерево насмерть придавило женщину, ей было 35 лет. Беда произошла во время крестного хода к престольному празднику в церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке. Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцара, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице.

Вас может заинтересовать: