"Обе ноги - хрясь пополам": в Днепре на пенсионера рухнуло дерево и сломало ему конечности

В Днепре на пенсионера рухнуло дерево и сломало ему конечности / dp.informator.ua

В самом центре города Днепр, прямо возле зданий Днепропетровской облгосадминистрации и облсовета депутатов, 61-летний мужчина получил перелом обеих ног после того, как на него рухнуло дерево. Об этом сообщает портал ДП. Информатор.

В Днепре наблюдалась грозовая погода и шквальный ветер. Как говорят коммунальщики, такое положение вещей и стало причиной падения дерева. Известно, что пожилой мужчина шел как раз мимо фонтана, когда на него упал сухостой. На место инцидента вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

Сотрудники полиции выясняли обстоятельства инцидента. Позднее директора коммунального предприятия "Горзеленстрой" Олега Плитченко подтвердил, что причиной падения дерева стала непогода. По его словам, работы по удалению 16 аварийных деревьев из сквера Героев были запланированы на сентябрь.

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Напомним, ранее июня 2021 года в Полтаве, Во время непогоды на улице Соборности, дом №46 упало дерево ‒ едва не убив компанию из пяти человек.

Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветки зацепило фасад дома и почти полностью накрыло летнюю площадку кондитерского кафе Танин Торт.