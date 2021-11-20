Срывал крыши, валил деревья на авто: в Киеве бушевал мощный штормовой ветер

В Киеве были мощные порывы ветра / Фото Reuters

В субботу, 20 ноября, в Киеве мощный штормовой ветер стал причиной чрезвычайных ситуаций. В разных районах города произошли ЧП.

Из-за порывов ветра падали деревья, а результате были повреждены автомобили. Кроме того, с крыш домов ветер срывал куски кровли, сообщает ресурс Dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что один из водителей на видеорегистратор запечатлел, как в Голосеевском районе часть крыши сорвалась и рухнула прямо на проезжающие автомобили. Инцидент произошел на улице Большой Васильковской.

Кусок кровли сорвался с многоэтажки и упал на проезжавшие мимо авто. По словам очевидцев, обошлось без жертв и пострадавших.

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Кроме того, в Святошинском районе на жилмассиве Новобеличи огромное дерево не выдержало ветра и обвалилось на припаркованную легковушку Ford, почти полностью "похоронив" транспорт под своими ветвями, передает Киев оперативный.

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В то же время в районе Столичного шоссе, на улице Генерала Матыкина, на стоящий возле жилого дома микроавтобус тоже упало дерево.

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Еще одно ЧП зафиксировано на выезде из Киева - на повороте с Водогона в сторону столицы очередное аварийное дерево упало на BMW. В результате были повреждены не только авто, но и провода.

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По данным синоптиков, в Киеве в воскресенье, 21 ноября, без существенных осадков, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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