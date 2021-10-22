По Львову пронесся мощный ураган: ветер повалил деревья, сорвал крыши и обвалил фасады зданий

Информации о жертвах и пострадавших в результате непогоды во Львове нет. На сегодня синоптики снова прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами.
В четверг, 21 октября, по Львову пронесся ураган. Сильный ветер повалил деревья. Также с домов падали куски фасада и проломили крыши других зданий.
Как сообщает Varta1, на улице Шевченко во Львове из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный во дворе дома автомобиль.
На улице Елены Степановны, 32 обвалилась стена жилого дома. Обломки упали на тротуар и пробили крышу помещения столовой.
На улице Городоцкая, 44, кусок фасада отвалился от дома и упал на тротуар, где ходят люди. Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, кусок бетона не попал в прохожих, поэтому никто не пострадал.
Напомним, 21 октября в Польше в результате урагана в Нижней Силезии погибли четыре человека, в том числе и 43-летний гражданин Украины. Мужчина находился за рулем грузовика, который перевернулся и упал в канаву.
К слову, как свидетельствует прогноз погоды на 22 октября, сегодня в большинстве областей Украины будет тепло и сухо. Ситуацию может испортить сильный ветер со штормовыми порывами, а дожди захватят только Закарпатье.
В субботу, 23 октября, в западных, северных и центральных областях ожидается резкое снижение температуры воздуха. На востоке и юге Украины температура упадет на несколько градусов, но будет тепло.