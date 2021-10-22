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По Львову пронесся мощный ураган: ветер повалил деревья, сорвал крыши и обвалил фасады зданий

22 октября 2021, 07:51
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Информации о жертвах и пострадавших в результате непогоды во Львове нет. На сегодня синоптики снова прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами.

Сильный ветер во Львове срывал крыши зданий / Фото varta1.com.ua

В четверг, 21 октября, по Львову пронесся ураган. Сильный ветер повалил деревья. Также с домов падали куски фасада и проломили крыши других зданий.

Как сообщает Varta1, на улице Шевченко во Львове из-за сильного ветра дерево упало на припаркованный во дворе дома автомобиль.

На улице Елены Степановны, 32 обвалилась стена жилого дома. Обломки упали на тротуар и пробили крышу помещения столовой.

Фото varta1.com.ua

На улице Городоцкая, 44, кусок фасада отвалился от дома и упал на тротуар, где ходят люди. Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, кусок бетона не попал в прохожих, поэтому никто не пострадал.

Большой кусок фасада дома обвалился на тротуар во Львове / скриншот

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Напомним, 21 октября в Польше в результате урагана в Нижней Силезии погибли четыре человека, в том числе и 43-летний гражданин Украины. Мужчина находился за рулем грузовика, который перевернулся и упал в канаву.

К слову, как свидетельствует прогноз погоды на 22 октября, сегодня в большинстве областей Украины будет тепло и сухо. Ситуацию может испортить сильный ветер со штормовыми порывами, а дожди захватят только Закарпатье.

В субботу, 23 октября, в западных, северных и центральных областях ожидается резкое снижение температуры воздуха. На востоке и юге Украины температура упадет на несколько градусов, но будет тепло.

viber
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