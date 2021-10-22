В Польше из-за урагана трагически погиб украинец

Из-за стихии в Польше зафиксировали несколько смертей / ua.depositphotos.com

В Польше в результате урагана в Нижней Силезии погибли четыре человека, в том числе и 43-летний гражданин Украины. Мужчина находился за рулем грузовика, который перевернулся и упал в канаву.

Инцидент произошел в четверг, 21 октября, сообщает TVP3. Отмечается, что на дорогах региона возникло осложнение движения, а в Свидникском повяте произошел несчастный случай, в результате которого погиб украинец.

В городе Сехнице сильный ветер разрушил стену недостроенного дома. На месте инцидента погиб 55-летний мужчина. Еще два человека стали жертвами непогоды во Вроцлаве, когда на их автомобиль упало дерево.

По данным Государственной пожарной службы Польши, к вечеру по всей стране из-за сильных порывов ветра травмы получили 13 человек, в том числе пятеро спасателей. Погибли четыре человека.

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В целом, на протяжении дня работники спасательной службы почти 10 тысяч раз выезжали на вызовы, связанные со стихией. Чаще всего речь шла об устранении поваленных деревьев и веток с дорог, а также помощи с поврежденными крышами домов.

Как сообщал Главред, в начале октября в Польше трагически погиб заробитчанин из Украины. На скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой 23-летний украинец выполнял дорожные работы. Во время того, как мужчина рисовал дорожную разметку, его сбил грузовой автомобиль.

24 сентября вблизи города Олесница на юго-западе Польши в ДТП погиб украинец. По предварительной информации, ему было около 30 лет. Местные правоохранители рассказали, что водитель потерял контроль над авто - транспортное средство слетело с дороги, а затем перевернулось.