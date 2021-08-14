В Польше трагически погиб украинец, у него осталась беременная невеста

В Польше погиб украинец / Фото instagram

В польском городе Катовице умер 24-летний житель Львовской области. Украинец получил тяжелые ожоги во время пожара в съемной квартире.

Погибший парень был родом из города Дрогобыч, сообщили в сообществе Украинцы в Катовице.

Во время пожара в съемной квартире Игорь получил ожоги IV степени. Врачи не смогли его спасти. У покойного осталась беременная невеста.

Сейчас друзья украинца собирают средства, чтобы доставить тело парня домой.

Невеста покойного в Instagram опубликовала трогательное сообщение, в котором поблагодарила любимого за совместную жизнь.

"Мой Игорек, спасибо тебе, что оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и оберегать под сердцем", — написала девушка.

Как сообщал Главред, в Польше толпа из семи человек напала на украинца и забросала его бутылками. Инцидент произошел в городе Влоцлавек Куявско-Поморского воеводства. По словам очевидцев, полиция не предприняла адекватных действий.