Могилы в огне: на Тернопольщине вспыхнул масштабный пожар на кладбище

На данный момент неизвестно, то ли кто-то специально устроил пожар на кладбище, то ли он возник сам по себе.
В селе Кобыловолоки Тернопольского района возник масштабный пожар. В ночь на субботу, 14 августа, загорелось местное кладбище.
Видео с места инцидента опубликовали в соцсети Instagram. Сильное пламя охватило множество могил.
На данный момент неизвестно, то ли кто-то специально устроил пожар на кладбище, то ли он возник сам по себе.
Детали и причины пожара выясняются.
Как сообщал Главред, Землю охватили пожары. Горят леса в Греции, США, Австралии, России. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало карту пожаров из космоса.
Автор: Анна Багрий