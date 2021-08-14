Могилы в огне: на Тернопольщине вспыхнул масштабный пожар на кладбище

На Тернопольщине на кладбище произошел масштабный пожар / скриншот

В селе Кобыловолоки Тернопольского района возник масштабный пожар. В ночь на субботу, 14 августа, загорелось местное кладбище.

Видео с места инцидента опубликовали в соцсети Instagram. Сильное пламя охватило множество могил.

На данный момент неизвестно, то ли кто-то специально устроил пожар на кладбище, то ли он возник сам по себе.

Детали и причины пожара выясняются.

Что стало причиной пожара, пока что неизвестно / скриншот

Как сообщал Главред, Землю охватили пожары. Горят леса в Греции, США, Австралии, России. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало карту пожаров из космоса.