Землю накрыли масштабные пожары, пять из шести континентов - в огне

Лесной пожар в Калифорнии стал самым масштабным в истории штата/ Фото Reuters

Землю охватили пожары. Горят леса в Греции, США, Австралии, России. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало карту пожаров из космоса.

На карте видны красные точки, некоторые из них - это извержение вулканов или факелы огня на газовых месторождениях, однако большинство - лесные пожары.

Местами территория почти вся красная от огня.

Пожары видны даже из космоса/ скриншот firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Лесные пожары – где в мире бушует огонь

После недельной жары, худшей за три десятилетия, пожары охватили Грецию. На Пелопоннесском полуострове эвакуируют десятки населенных пунктов.

По своим масштабам и нанесенному ущербу пожар на греческом острове Эвбея, вероятно, является худшим в истории страны. Выгорело более 500 тысяч акров площади. Эта цифра может достичь 700 тысяч акров. Это самые большие убытки в результате одного пожара в истории страны.

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Помощь в тушении пожаров в Греции предоставляют 22 страны, среди которых и Украина.

Пожар на греческом острове Эвбея, вероятно, является худшим в истории страны / Фото Reuters

В тушении пожаров в Греции предоставляют 22 страны / Фото Reuters

Штат Калифорния в США продолжает атаковать пожар Дикси, который вспыхнул 14 июля. Он стал самым масштабным в истории штата и уничтожил минимум тысячу зданий, 550 из которых - жилые дома, информирует Associated Press.

Сильные ветры и сложный рельеф местности затрудняют тушение пламени. По оценкам пожарников, в Калифорнии под угрозой остаются еще около 14 тысяч домов.

Кроме Калифорнии еще около 100 пожаров продолжаются в 15 американских штатах, в основном в западной части страны.

Пожар Дикси начался в Калифорнии 14 июля / Фото Reuters

Сильные ветры и сложный рельеф местности затрудняют тушение пламени в Калифорнии / Фото Reuters

Бушуют пожары и в России. В Якутии 9 августа был введен режим ЧС регионального характера. Огонь подобрался к жилым домам и угрожает людям. Дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. Жители региона жалуются на дымку и запах гари. 11 августа, росСМИ сообщали, что лесной пожар в селе Ергелех движется в сторону Якутска. Огонь подобрался к городу уже на 50 километров.

В Якутии бушуют пожары / Фото Reuters

Лесной пожар в селе Ергелех движется в сторону Якутска / Фото Reuters

Дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области / Фото Reuters

В Черногории в местности Мало Брдо вблизи Подгорицы вспыхнул пожар во второй половине дня в воскресенье, 8 августа, передает RTCG. Огонь распространился очень быстро, учитывая сильный ветер, под угрозой оказались жилые дома.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось сдержать. Мэр Подгорице Иван Вукович заявил, что причиной пожара стал поджог.

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В Алжире вспыхнули десятки пожаров, там погибли 42 человека, в том числе 25 солдат, которые спасали местных жителей, пишет The Washington Post. Отмечается, что несколько солдат получили сильные ожоги.

Район Кабиле, расположенный в 100 км к востоку от столицы этой североафриканской страны, усеян труднодоступными деревнями и имеет ограниченное количество воды.

Некоторые жители бежали, а другие пытались сдержать огонь самостоятельно, используя ведра, ветки и примитивные инструменты. В регионе нет водосбросных самолетов.

Министр внутренних дел Камела Бельджуда заявил, что причиной пожаров могли стать поджоги.

Как сообщал Главред, в Турции, после страшных лесных пожаров, Черноморское побережье накрыли наводнения, которые затопили населенные пункты.

Ливни происходили на севере страны 10 и 11 августа. В частности, больше всего залило провинции Синоп и Бартин, где исчезла 80-летняя женщина. Кроме того, тяжелая ситуация наблюдается в провинциях Карабюк и Кастамону.