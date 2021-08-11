После пожаров Турцию накрыла новая опасная стихия

В Турции, после страшных лесных пожаров, Черноморское побережье накрыли наводнения, которые затопили населенные пункты.

Как сообщает издание Daily Sabah в некоторых районах начались оползни.

Ливни происходили на севере страны 10 и 11 августа. В частности, больше всего залило провинции Синоп и Бартин, где исчезла 80-летняя женщина. Кроме того, тяжелая ситуация наблюдается в провинциях Карабюк и Кастамону.

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Известно также, что в провинции Синоп из-за оползней пострадали несколько домов и автомобили местных жителей.

В Бартыне, по данным губернатора провинции, спасли людей, которые застряли в авто и были заблокированными в домах.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 13 пострадавших в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартин и Карабюк.

Как известно, ранее в Турции боролись с лесными пожарами, которые начались 28 июля из провинции Анталья. Сейчас лесные пожары продолжаются В юге страны. Там 125 возгораний за последние дни были взяты под контроль спасателей.

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Напомним, в курортном турецком городе Бодрум возник пожар в поселке Гюверджинлик, в котором находятся элитные отели. Дорогу, ведущую к отелям, расплавило от пожара и людей могли эвакуировать только по морю.

Очевидцы утверждали, что это был поджог. Якобы, кому-то нужна территория возле отеля.

Люди на жаре стояли с детьми, без вещей. Их обещали расселить в ближайшие отели.

Пожары охватили все южное побережье Турции: Анталию, Караман, Кютахью, Айдын, Муглу, Мерсин, Адану.