Суду сорвало крышу: мощный ветер в Первомайске снес часть кровли здания инстанции и разнес документы

Местные жители считают, что на чердаке хранились архивы / Facebook Василий Чемоданов

В Первомайске Николаевской области непогода сопровождалась шквальным ветром, который снес часть крыши здания. По окрестностям улиц разлетались документы. На место происшествия прибыли местные власти, дождь затопил помещение инстанции. В социальных сетях считают, что на чердаке здания суда хранились архивы.

Видео происшествия было опубликовано Василием Чемодановым в Facebook. На кадрах заметно, как после ливня и шквал сильный ветер сорвал часть кровли здания суда, а документы разлетаются по улице.

Представители местных властей прибыли на место происшествия – в здании инстанции лужи из-за сильного дождя.

В Сети люди с юмором отнеслись к инциденту с судом. Они шутят о недавнем ремонте в здании, упрекают за хранение документов на чердаке, и в шутку полагают, что теперь кому-то удалось уйти от наказания. К тому же суду напоминают о практике по переносу документов в цифровой формат и жалеют, что разлетелись не деньги.

Напомним, во вторник, 3 августа, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и грозы. Синоптики прогнозируют местами град и шквалы. На западе страны может похолодать до +19 +20 градусов, тогда как в восточных и южных областях по-прежнему будет жара.