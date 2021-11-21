УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве во время крестного хода дерево упало на жену протоиерея, она умерла

21 ноября 2021, 09:04

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице.

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря / facebook.com/jv.kiev.ua

Трагедия произошла в Киеве в субботу, 20 ноября - во время сильного порыва ветра дерево насмерть придавило женщину, ей было 35 лет.

Как сообщили на Facebook-странице храма Иерусалимской иконы Богородицы, беда произошла во время крестного хода к престольному празднику в церкви святого мученика Валерия Мелитинского на Гидропарке.

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице.

"Во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево, и она от полученных травм скончалась на месте. Ей было 35 лет. У батюшки осталось четверо детей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львове на территории Стрыйского парка произошел мощный ураган. В результате дерево упало на двух человек, они погибли на месте. Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке.

Реклама

Вас может заинтересовать:

viber
новости Киева ураган
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве во время крестного хода дерево упало на жену протоиерея, она умерла». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022 Гороскоп на сегодня 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарованиеГороскоп на сегодня 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарование Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год ТиграГороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год Тигра Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуПопулярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущу Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутСамые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минут
09:27

Гороскоп на сегодня 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставание

09:10

Что делать, если вовремя не получили вторую прививку от COVID-19: в Минздраве дали рекомендацииВидео

09:04

В Киеве во время крестного хода дерево упало на жену протоиерея, она умерла

08:33

Местами в Украине будет снежить: какую погоду ждать украинцам 21 ноябряВидео

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 10 тысяч человек, масса госпитализацийВидео

Реклама
08:15

Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022Видео

07:45

Билет в один конец: чем Украине грозит упрощение правил для работы в Польшемнение

07:30

В ВОЗ заявили, что к марту в мире может быть еще 500 тысяч смертей от COVID-19Видео

07:10

Врач рассказала, как вакцинированные болеют COVID-19, и кто в группе рискаВидео

06:28

Никакой миграционной катастрофы нет – есть разруха в головах украинских чиновниковмнение

06:01

В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомФото

05:27

Путин может втянуть мир в войну: офицер НАТО оценил шансы вторжения РФ в Украину

05:02

"Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день

04:45

Защитите дом и семью: сильнейший ритуал в Михайлов день 21 ноября

04:14

Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущуВидео

03:51

Украинцам светит повышение пенсий: кому и когда ждать прибавкиВидео

03:17

Доступные сезонные овощи и фрукты, которые обязательно должны быть в вашем холодильнике зимой

02:44

Нужно ли делать прививку от COVID-19, если есть антитела - ответ Минздрава

02:15

Сколько длятся идеальные объятия - названо точно время

01:47

Врачи развенчали миф о популярном БАДе

Реклама
01:16

Солдата ВСУ затравили сослуживцы из-за его нетрадиционной ориентации

00:51

Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в бедуВидео

20 ноября, суббота
23:56

Комаровский указал на главные ошибки при лечении детей антибиотиками

23:37

Украину накроет резкое похолодание и завалит снегом – синоптикВидео

23:31

Могут ли водителей оштрафовать за неисправные габариты: ответ юристаВидео

23:04

Гаркалин оставил завещание: кому достанется наследство знаменитого актера

22:57

Врач поведал о состоянии здоровья Саакашвили

22:29

В Черниговской области ветер повал деревья, заблокированы трассы

22:12

Знойные блондинки с пышным бюстом: звезда футбола выбирает между актрисой и моделью

21:56

Скандал на Тернопольщине: родители обвинили медиков в смерти младенцаВидео

21:45

Жуткая авария во Львове: под колесами маршрутки погибла монахиня

21:32

Врезался в трамвай и протаранил столб: украинец погиб в жутком ДТП в Польше

21:29

В Украине к Новому году взлетят цены на многие продукты: что подорожает

21:01

Украина намерена продлить контракт с Газпромом на 15 лет - ШмыгальВидео

20:34

"Не знаем намерений Путина": в США жестко предупредили РФ из-за войск у границ УкраиныВидео

20:06

Шмыгаль похвастался, что США будут поставлять уголь в Украину

19:52

Украина снова покупает электроэнергию в Беларуси: когда возобновится импортВидео

19:41

День работников сельского хозяйства: душевные поздравления и восхитительные картинки к празднику

19:35

Горькая пилюля для России: как Москва теряет веру в то, что мир когда-то признает Крым российскиммнение

19:33

Шмыгаль поведал, куда будут начислять "коронавирусную тысячу"

Реклама
19:18

Добавьте немного счастья в обыденность: как ускорить синтез серотонина и повысить настроение

19:03

Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиВидео

18:38

Ситуация на границе с Россией остается напряженной - Шмыгаль

18:27

"Подыграл пропаганде РФ": Кулеба резко ответил президенту Болгарии по Крыму

18:17

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог: фото 2-метрового великана

17:56

Крушили авто польской полиции: нелегалы из Беларуси снова штурмовали границуВидео

17:38

Срывал крыши, валил деревья на авто: в Киеве бушевал мощный штормовой ветер

17:28

Самый красивый черный маникюр на Новый год 2022, который очарует всехФото

17:15

День ангела Михаила: душевные поздравления и милые картинки к празднику

17:04

В Киеве хам-маршрутчик отказался бесплатно везти пенсионерку и выбросил в окно ее удостоверениеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять