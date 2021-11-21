В Киеве во время крестного хода дерево упало на жену протоиерея, она умерла

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице.
Трагедия произошла в Киеве в субботу, 20 ноября - во время сильного порыва ветра дерево насмерть придавило женщину, ей было 35 лет.
Как сообщили на Facebook-странице храма Иерусалимской иконы Богородицы, беда произошла во время крестного хода к престольному празднику в церкви святого мученика Валерия Мелитинского на Гидропарке.
Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице.
"Во время крестного хода при порыве ветра на матушку Марию упало дерево, и она от полученных травм скончалась на месте. Ей было 35 лет. У батюшки осталось четверо детей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во Львове на территории Стрыйского парка произошел мощный ураган. В результате дерево упало на двух человек, они погибли на месте. Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка на момент падения дерева сидели на скамейке.
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