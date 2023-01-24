'Медлить нельзя': Маломуж рассказал, готов ли Запад помочь Украине провести контрнаступление

Генерал считает, что недавняя встреча в формате Рамштайн дала дополнительный мощный старт для обеспечения Украины необходимым оружием.

Маломуж рассказал, готов ли Запад помочь Украине провести контрнаступление / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупационные войска готовятся к решающим боям на фронте. Именно поэтому Вооруженные силы Украины необходимо как можно быстрее обеспечить всем необходимым вооружением. Если Запад будет медлить, то противостоять преступной армии будет очень трудно. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Запад понял, что Россия готовится к решающим боям, поэтому нужно нарастить боеспособность Украины и обеспечить ее оружием, техникой и боеприпасами уже в ближайшие месяцы. Иначе, если медлить, будет гораздо труднее противостоять России. Неоднократно решающим этапом в войне называлась весна 2023 года, а генералы из США и Британии отмечают, что этот вопрос нужно решить до лета или до середины лета. Готовность к этому есть, поэтому перспективы очень хорошие", - сказал Маломуж.

Бывший глава Службы внешней разведки считает, что недавняя встреча в формате Рамштайн дала дополнительный мощный старт для обеспечения Украины необходимым оружием, техникой, боеприпасами.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

"И это даст нам ресурсы для наступательных операций. Думаю, в ближайшие два-три месяца мы и за счет собственного ВПК неплохо оснастим свою армию, особенно теми средствами, которые мы не получаем от наших союзников: ракетные комплексы, боеприпасы, беспилотники", - добавил генерал.

Прогнозы по освобождению Украины от оккупантов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее сделал прогноз о том, что ВСУ в марте пойдут в масштабное наступление. Целью будет освобождение всех своих территорий - от Крыма до Донбасса. Киев должен одержать окончательную победу над Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что 2023-й будет годом наступления сил обороны Украины. Развитию следующего сценария поспособствует получение ВСУ от Запада наступательного оружия, среди которого БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC и ЗРК Patriot. Следующим этапом войны, по мнению Данилова, станет справедливость и возмездие.

Как считает военный аналитик Агиль Рустамзаде, во второй половине 2023 года Украина должна выйти на границы 1991 года. По мнению эксперта, Россию уже этой зимой ожидает кризис, из-за которого захватчики будут готовы зимой вернуть оккупированный Крым.

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