ВСУ пойдут в атаку с Leopard и Challenger 2: генерал-разведчик раскрыл тактику контрнаступления

Тяжелое западное вооружение создает перспективу эффективного уничтожения ресурсов оккупантов РФ, подчеркнул Николай Маломуж.

ВСУ могут получить танки Leopard / Bundeswehr/David Karafa

Кроме новых БТР, самоходных установок, ракетных систем, а также более мощных боеприпасов, главным усилением Вооруженных сил Украины будут танки западного образца, заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"Все в комплексе будет означать существенное усиление наших ударных групп", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей.

Генерал армии уверен в том, что это создает перспективу того, что ВСУ будут эффективно уничтожать ресурсы Российской Федерации (бронетехнику, артиллерию и боеприпасы), которых у оккупантов осталось немного.

"Мы сможем более эффективно проводить наступательные операции. Ведь все новейшие танки, в частности, Leopard и Challenger 2, имеют системы мощной радиолокации, защиты, реагирования на удары, нейтрализации систем наведения противника на расстоянии. То есть это не просто танк, а целая система защиты и поражения, причем высокоточная", — пояснил он.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Собеседник обратил внимание на то, что западные танки будут поражать огневые и различные другие системы противника, а с другой стороны станут маневрировать и защищать себя от поражений противотанковыми системами РФ.

"Их очень непросто поразить, потому что любые пуски по танку обнаруживаются им и дезориентируются моделями защиты. Поэтому это, с одной стороны, усилит нашу огневую мощь, а с другой – в процессе наступательных операций это будет ударная сила, которая будет прорывать все заграждения противника – и водные, и земляные валы. Они будут наносить огромные потери живой силе и технике, а также тем огневым средствам, которые будут на линии фронта", — добавил Маломуж.

Ранее генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-8" объявили о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины. В то же время Ллойд Остин заявил после заседания, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1. В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий. Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу. Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм. Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Танк Challenger 2 - что о нем известно Challenger 2 ("Соперник") - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса - 75 тонн, экипаж 4 человека. Вооружение: пушка 120-мм L30E4;

длина ствола, калибров 55;

боекомплект пушки 52;

прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;

пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2. Танки Челленджер 2 применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке. В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.

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