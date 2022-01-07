На Прикарпатье авто слетело с холма и "приземлилось" на крышу жилого дома

Пострадала женщина, которая была в авто – ее передали медикам.
В Ивано-Франковской области в селе Соколовка Косовского района автомобиль во время движения слетел с холма и врезался в крышу жилого дома, который стоит у подножия.
Происшествие произошло около обеда в пятницу, 7 января, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"По прибытию к месту происшествия было установлено, что легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с жилым домом", – отмечают в ГСЧС.
Спасатели вытащили из автомобиля женщину, ее передали работникам экстренной медицинской помощи.
Также отмечается, что они отключили газобаллонное оборудование и клеммы аккумуляторной батареи в автомобиле.
Напомним, в Харьковской области на трассе"Киев-Харьков" произошла смертельная авария с участием скорой помощи. Водитель легкового автомобиля, который врезался в скорую, в результате столкновения погиб на месте.
Также в Киеве пьяный водитель сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе. Пострадал 12-летний мальчик, его с многочисленными травмами срочно госпитализировали в больницу. По словам водителя, он напился, поскольку у его матери обнаружили коронавирус.
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