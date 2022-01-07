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На Прикарпатье авто слетело с холма и "приземлилось" на крышу жилого дома

7 января 2022, 14:58
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Пострадала женщина, которая была в авто – ее передали медикам.

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Автомобиль на лету врезался в крышу жилого дома / ГСЧС Украины

В Ивано-Франковской области в селе Соколовка Косовского района автомобиль во время движения слетел с холма и врезался в крышу жилого дома, который стоит у подножия.

Происшествие произошло около обеда в пятницу, 7 января, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По прибытию к месту происшествия было установлено, что легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с жилым домом", – отмечают в ГСЧС.

Спасатели вытащили из автомобиля женщину, ее передали работникам экстренной медицинской помощи.

Также отмечается, что они отключили газобаллонное оборудование и клеммы аккумуляторной батареи в автомобиле.

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В результате ДТП пострадала женщина, которая была в автомобиле / ГСЧС Украины

Напомним, в Харьковской области на трассе"Киев-Харьков" произошла смертельная авария с участием скорой помощи. Водитель легкового автомобиля, который врезался в скорую, в результате столкновения погиб на месте.

Также в Киеве пьяный водитель сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе. Пострадал 12-летний мальчик, его с многочисленными травмами срочно госпитализировали в больницу. По словам водителя, он напился, поскольку у его матери обнаружили коронавирус.

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