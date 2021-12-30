Во Львовской области произошли сразу два ДТП с маршрутками – пять человек в больнице

Во Львовской области в Червонограде несовершеннолетний водитель протаранил маршрутку / Фото: полиция Львовщины, коллаж Главред

В Червонограде во Львовской области несовершеннолетний водитель легковушки протаранил автобус с пассажирами. ДТП произошла вечером накануне, 29 декабря.

За рулем легкового авто был 17-летний местный житель, сообщает полиция Львовской области.

Парень не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. В полиции отмечают, что несовершеннолетний никогда не получал водительского удостоверения.

"В результате ДТП водитель "БМВ" и 41-летняя пассажирка автобуса, местная жительница, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", – отмечают в полиции.

Следователи уже открыли уголовное производство по факту аварии. Если вину водителя докажут, ему может грозить до 3 лет ограничения свободы.

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Еще одно ДТП с маршруткой во Львовской области произошло около 9 часов утра сегодня, 30 декабря, вблизи села Лишня. Там столкнулись рейсовый автобус и автомобиль "Део Ланос".

В результате аварии с различными травмами госпитализировали трех человек – 19-летнего водителя легковушки и двух пассажиров маршрутки в возрасте 17 и 80 лет.

Напомним, в Днепре вчера, 29 декабря, на перекрестке трамвай сошел с рельсов и сбил женщину , которая стояла неподалеку от дороги. Ее зажало между трамваем и светофором. Женщина от полученных травм погибла на месте.

Также в Харьковской области в тройном ДТП погиб 6-месячный ребенок. Легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Ребенок в это время ехал на заднем сиденье и был без автокресла.

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