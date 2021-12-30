В центре Харькова грузовик протаранил трамвай с пассажирами

В центре Харькова грузовик протаранил трамвай / Скрин с видео H_Saltovka

В центре Харькова произошло ДТП с грузовиком и трамваем. Фура протаранила трамвай, в котором ехали пассажиры.

Водитель фуры сдал назад, а затем резко двинулся вперед и врезался в трамвай, сообщает ТСН.

В результате аварии никто не пострадал, однако пассажиры напугались из-за столкновения. Также на дороге было парализовано движение транспорта – в пробке застряли десятки автомобилей.

Водителю за этот инцидент грозит штраф в 340 гривен или лишение удостоверения до года.

Как сообщает "Депо. Харьков", на водителя автомобиля Renault патрульные составили административный протокол по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Нагадаємо, в Днепре вчера, 29 декабря, на перекрестке трамвай сошел с рельсов и сбил женщину, которая стояла неподалеку от дороги. Ее зажало между трамваем и светофором. Женщина от полученных травм погибла на месте.

Также в Харьковской области в тройном ДТП погиб 6-месячный ребенок. Легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Ребенок в это время ехал на заднем сиденье и был без автокресла.

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