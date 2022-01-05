В Харьковской области легковушка врезалась в скорую – один человек погиб

Легковой автомобиль пытался заехать на заправку и врезался в скорую помощь.
В Харьковской области на трассе "Киев-Харьков" произошла смертельная авария с участием скорой помощи.
ДТП произошло на дороге между Люботином и Коротичем, сообщает "СТО Харьков".
Отмечается, что автомобиль скорой двигался со стороны Люботина в сторону Харькова. В это время легковушка Skoda решила заехать на территорию заправки и не убедилась в безопасности такого маневра.
Водитель легкового автомобиля в результате столкновения погиб на месте. В скорой помощи пострадала медсестра – сообщается, что она во время аварии ударилась о лобовое стекло и разбила его.
Также ранее сообщалось, что в Харьковской области водители не пропускали скорую, которая везла ребенка с аппендицитом. В Балаклее медики спешили в больницу с 11-летним пациентом. Бригада спешила с включенными сиренами, однако желтый микроавтобус, который ехал впереди скорой помощи, даже не попытался их пропустить на загруженной автомобилями трассе.
Подобный случай ранее произошел в Донецкой области, только закончился он трагически. В Славянске медики спешили на вызов на место пожара в частном доме, где от огня пострадал 3-летний ребенок. Но автомобиль скорой водители не пропускали на дороге, в результате чего медики опоздали, и ребенка не удалось спасти.
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