Мать с сыном погибли в Словакии: детали страшного ДТП с заробитчанами

ДТП в Словакии / Facebook/KRPZKE

В результате ДТП, которое на днях произошло в Словакии, погибли двое граждан Украины - 42-летняя женщина и 20-летний парень.

Они оказались матерью и сыном, которые возвращались из Чехии в Украину на празднование Рождества, пишет Обozrevatel.

Кроме погибших женщины с сыном в авто, попавшем в ДТП, находился ее зять. За жизнь 25-летнего мужчины борются медики.

Известно, что за рулем автомобиля находилась 42-летняя женщина. Она на опасном повороте не справилась с управлением и врезалась в бетонную плиту.

Знакомые погибшей говорят, что она уже 10 лет работала в Чехии, где ухаживала за пожилыми людьми. После окончания школы к матери переехал ее сын. Он учился в Чехии.

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"Она никогда в своей жизни никому не причинила вреда. Она жила для своей семьи, для своих детей, которых очень любила. Она была очень хорошей матерью. А самой большой ее любовью была внучка Сашенька", – рассказывает подруга погибшей.

/ Facebook О.Лукечи

Добавим, что от места ДТП до дома семьи оставалось всего 50 километров. Будут хоронить женщину и ее сына 31 декабря в их родном селе на Закарпатье.

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Ранее сообщалось о том, что в ДТП в Словакии разбились двое украинцев. Водитель не справилась с управлением и слетела с дороги в кювет.

За рулем автомобиля Seat Leon была 42-летняя украинка. Когда она проезжала левосторонний поворот возле одного из сел, она не рассчитала скорость, в результате чего авто слетело с дороги и врезалось в бетонный мостик.

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