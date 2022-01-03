Во Львовской области скорая сбила пешехода

Автомобиль скорой помощи сбил пешехода / Фото, УНИАН

Во Львовской области в Пустомытах произошло ДТП с участием скорой. Автомобиль скорой помощи сбил 40-летнего мужчину.

Медики в это время как раз ехали на вызов, сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Авария произошла поздно вечером в первый день нового года. Пешехода с травмами госпитализировали.

"Пациент 40 лет с травмами доставлен в 8-ю городскую клиническую больницу города Львова. Администрациями 8 ГКБ и Центра совместно обеспечен весь необходимый объем диагностических и лечебных мероприятий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему провели нейрохирургическое вмешательство.

Реклама

На место ДТП сразу вызвали полицию. В центре ЭМП подчеркнули, что находятся на связи с родственниками потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области водители не пропускали скорую, которая везла ребенка с аппендицитом. В Балаклее медики спешили в больницу с 11-летним пациентом. Бригада спешила с включенными сиренами, однако желтый автобус, который ехал впереди скорой помощи, даже не попытался их пропустить на загруженной автомобилями трассе.

Подобный случай ранее произошел в Донецкой области, только закончился он трагически. В Славянске медики спешили на вызов на место пожара в частном доме, где от огня пострадал 3-летний ребенок. Но автомобиль скорой водители не пропускали на дороге, в результате чего медики опоздали, и ребенка не удалось спасти.

Вас также может заинтересовать: