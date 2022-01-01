На Буковине случилось смертельное ДТП

В полиции открыли производство по факту ДТП.
На Буковине в новогоднюю ночь случилась трагедия. В селе Карапчев произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб 30-летний мужчина.
Как сообщили в Нацполиции Черновицкой области, 23-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением. В итоге, транспортное средство слетело с дороги и врезалось в дерево. Его 30-летний пассажир скончался на месте.
Полицейские открыли производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Днепре на перекрестке трамвай сошел с рельсов и сбил женщину, которая стояла неподалеку от дороги. Ее зажало между трамваем и светофором. Женщина от полученных травм погибла на месте.
Также в Харковской области в тройном ДТП погиб 6-месячный ребенок. Легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Ребенок в это время ехал на заднем сиденье и был без автокресла.
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