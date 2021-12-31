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Под Киевом из-за гололеда разбились десятки автомобилей

31 декабря 2021, 12:21
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Массовую автотрощу зафиксировал на видео один из водителей.

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Десятки авто попали в ДТП на Бориспольской трассе, еще 4 автомобиля столкнулись на трассе "Киев – Одесса"; на фото: авария возле Глевахи на Одесской трассе / Патрульная полиция Киевщины

На Бориспольской трассе под Киевом несколько десятков автомобилей попали в ДТП из-за гололеда.

Массовая авария произошла в пятницу, 31 декабря, сообщает "Киев Оперативный".

Также издание обнародовало видео большого количества аварий, которое снял один из водителей на свой авторегистратор.

"На первый взгляд даже не посчитать, сколько автомобилей здесь побились утром из-за чрезвычайно скользкой дороги. Реально сколько здесь? 50 автомобилей?", – говорится в подписи к видео.

В дорожно-транспортное происшествие на этой же дороге попал также автомобиль правоохранителей.

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Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в этих авариях. Однако в dtp.kiev.ua сообщают, что в дорожно-транспортных происшествиях на Бориспольской трассе обошлось без жертв.

Ряд ДТП произошли и на трассе "Киев – Одесса". Как сообщает dtp.kiev.ua, в районе поселка городского типа Глеваха столкнулись четыре легковых автомобиля, два из них сильно повреждены. Пострадавшим помогают на месте происшествия медики скорой помощи. Отмечается, что для проезда свободна только левая полоса движения. При этом на дороге туман и ограничена видимость.

Об этой аварии сообщила и Патрульная полиция Киевщины. Правоохранители отметили, что она случилась на 32 км автодороги Киев – Одесса.

"В связи с ДТП движение транспортных средств затруднено в направлении города Киев. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи. Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая указанную информацию", – отметили в патрульной полиции.

Напомним, в Днепре на перекрестке трамвай сошел с рельсов и сбил женщину, которая стояла неподалеку от дороги. Ее зажало между трамваем и светофором. Женщина от полученных травм погибла на месте.

Также в Харковской области в тройном ДТП погиб 6-месячный ребенок. Легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Ребенок в это время ехал на заднем сиденье и был без автокресла.

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