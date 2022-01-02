Трагическое ДТП в Луцке: умерла женщина, которую подросток сбил на переходе

ДТП в Луцке / Facebook, Нацполиция

В Луцке 12 декабря подросток устроил страшную аварию и сбил несколько человек.

Как сообщают Волынские новости, 39-летняя Алена Коломийчук умерла от полученных травм. У умершей осталось двое маленьких детей.

На кадрах с места трагедии было видно, как при столкновении женщину подбросило вверх и она отлетела на десяток метров. После ДТП пострадавшая находилась в реанимации вместе со своим 5-летним сыном Матвеем.

Врачи диагностировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму, перелом правой верхней конечности, а также левой нижней конечности. Ей провели операцию и подключили к аппарату ИВЛ.

ДТП с несовершеннолетним

12 декабря в центре Луцка автомобиль Renault Megane наехал на четверых пешеходов, а затем влетел в дерево. Люди в момент ДТП переходили дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет светофора.

Реклама

Водителем оказался 16-летний студент ПТУ Дмитрий Рудюк.

Как писали СМИ, парень уже имел проблемы с полицией из-за своих хулиганских выходок, драк и краж.

Известно, что в день аварии подросток тайно взял ключи от машины и поехал кататься вместе со своими друзьями.

Что грозит подростку

Рудюку сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

Парню грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, 16-летний парень в Луцке убегал на автомобиле от полицейских и сбил людей на пешеходном переходе. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок. У всех врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы.

Читайте также16-летний парень в Луцке уходил от погони от копов и сбил людей на переходе: детали скандального ДТП

Читайте также: