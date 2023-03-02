Надежда оборвалась: на Винничине похоронят 33-летнего воина, которого год считали пропавшим без вести

Семья украинского защитника почти год жила надеждами и продолжала поиск родной кровинки.

В Винницкой области похоронят 33-летнего защитника Виталия Штонду / Тульчинская районная государственная администрация

В Винницкой области похоронят молодого воина Виталия Штонду, погибшего еще в марте прошлого года в боях на Херсонщине. Защитнику Украины было всего 33 года. Его семья год жила надеждами на то, что он жив.

Как сообщает пресс-служба Тульчинской районной государственной администрации, Виталий родился 9 июля 1989 года в поселке городского типа Песчанка. Когда российские оккупанты начали полномасштабную войну против Украины, он пошел на защиту нашей страны.

Виталий был водителем огнеметного отделения огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты.

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"Виталий Васильевич вместе с побратимами бок о бок защищал территориальную целостность государства, свою семью, каждого из нас. 29 марта 2022 возле с. Александровка Херсонской области состоялся бой с оккупантом. С того периода наш земляк считался без вести пропавшим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Виталия почти год жила надеждами и продолжала поиск родной кровинки. Однако сегодня надежда на то, что Виталий жив, исчезла.

"Наш защитник возвращается на щите в родной дом, где найдет свой последний покой на малой родине. Такая страшная цена мира и воли, цена приближения победы. Никакими словами не утолить жгучую боль и не заживить раны в душе", - отметили в райгосадминистрации.

Как сообщал Главред, в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, в боях за Украину под Бахмутом трагически погибли двое бойцов КОРДа - Богдан Бондарчук и Виктор Мельниченко. Они погибли во время выполнения боевого задания в результате удара реактивной артиллерии российских войск.

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