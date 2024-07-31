Нагрузка стремительно растет вечером: будут ли выключать свет украинцам 1 августа

В четверг, 1 августа, украинцам не планируют выключать свет. Графики почасовых отключений электроэнергии действовать не будут. Об этом сообщило Укрэнерго.
"Завтра 1 августа отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.
По словам энергетиков, похолодание продолжает снижать общее потребление электроэнергии по стране. Однако в вечерние часы нагрузка на энергетическую систему остается высокой. Также снижению потребления электроэнергии утром способствуют прохладные ночи.
"По возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций", - отметили в Укрэнерго.
В случае изменений в ситуации с энергоснабжением, энергетики оперативно сообщат об этом дополнительно.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, во вторник, 30 июля в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме. Тогда украинцам отменили отключения света.
В Украине уже второй день подряд не выключают свет благодаря трем факторам: окончанию аномальной жары, возвращению в работу двух атомных энергоблоков и увеличению импорта электроэнергии из Европы. В ДТЭК отмечают, что ситуация может меняться, несмотря на покрытие дефицита электроэнергии.
Как ранее сообщал Главред, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.
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