Насильно вывезенных украинцев оккупанты переселяют в Сибирь и за Полярный круг — The Independent

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты / Фото Reuters

Президент страны-агрессора России Владимир Путин распорядился переселить почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию РФ, в отдаленные и депрессивные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг.

Об этом пишет издание The Independent со ссылкой на чрезвычайный приказ о перемещении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5500 миль (свыше 8850 км) от их домов.

В Кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей — на Дальний Восток и 7 023 — на Северный Кавказ.

По данным издания, от жителей Мариуполя требовали подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска якобы обстреляли их город.

Украинцам также говорили, что они не могут вернуться в Украину, поскольку столкнутся с "преследованием".

Такие листовки получают депортированные мариупольцы / Фото УНИАН

Как сообщал Главред, 24 марта в Главном управлении Минобороны сообщили, что россияне насильно вывозят украинских граждан с оккупированных территорий в Россию. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ, в частности, на Сахалин.

Украинцам предлагают официальное трудоустройство через центры занятости.

"Те, кто соглашаются, получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет", - говорится в сообщении.

Подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население. При этом у людей забирают документы.

3 апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что около 40 тысяч жителей Мариуполя были насильно вывезены оккупантами в Россию либо на территории Донецкой области, которая контролируется боевиками "ДНР".

Мэр блокадного Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что с начала войны в Мариуполе из-за обстрелов российскими войсками погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. При этом число жертв может превысить и 20 тысяч человек, поскольку за недели атак и лишений трупы мариупольцев уже "устилают улицы коврами".

Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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