Забирают документы и предлагают переехать на Сахалин: оккупанты насильно депортируют украинцев

Оккупанты насильно депортируют украинцев с захваченных территорий / Фото Reuters

Россияне насильно вывозят украинских граждан с оккупированных территорий в Россию. После прохождения фильтрационных лагерей украинцев отправляют в экономически депрессивные районы РФ, в частности, на Сахалин.

Как сообщили в Главном управлении Минобороны, украинцам предлагают официальное трудоустройство через центры занятости.

"Те, кто соглашаются, получают документы, запрещающие выезд из российских регионов в течение двух лет", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день подтверждена информация о создании российского фильтрационного лагеря в Докучаевске Донецкой области. Туда массово доставляют гражданское население. При этом у людей забирают документы.

"С людьми "работают" сотрудники ФСБ РФ. Их цель – поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей. Далее людей переправляют в РФ, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край", - сообщили в разведке.

Отмечается также, что существуют бесспорные свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи, проблемы с питанием.

Отметим, принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, является грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права и очередным доказательством обращения РФ как государства-террориста.

Как сообщал Главред, российские захватчики на Херсонщине продолжают совершать военные преступления против мирных жителей Украины. Они издеваются над людьми, приставляя к голове оружие и заставляя называть наши города "российскими".

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