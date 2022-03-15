"Скажи, что Херсон – это Россия": оккупанты приставили оружие к голове украинки, но она не сдалась

Оккупанты приставили оружие к голове украинки, но та не сдалась/ twitter.com/avalaina/status

Российские захватчики на Херсонщине продолжают совершать военные преступления против мирных жителей Украины.

Они издеваются над людьми, приставляя к голове оружие и заставляя называть наши города "российскими", сообщила глава правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук в Twitter.

По словам мужа пострадавшей, женщину на автомобиле остановил российский патруль. У нее спросили паспорт, а затем приставили автомат к лицу и заявили: "скажи, что Херсон – это Россия".

"Жена ответила: "Херсон – это Украина". Имеем следующие последствия (фото). Я горжусь ею и люблю ее", – подчеркнул мужчина.

На снимках, которые он предоставил, на лице и шее украинки заметны следы от приставленного оружия. Также женщине, которая не побоялась дать словесный отпор оккупантам, порвали рукав куртки.

twitter.com/avalaina/status

Напомним, ранее в Херсоне оккупанты открыли огонь в воздух, чтобы запугать участников акции протеста против провозглашения так называемой "Херсонской народной республики".

Также мы сообщали, что из-за активных протестов жителей Херсона вооруженные российские захватчики покинули центр города.

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