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Насилуют и угрожают бросить в реактор: оккупанты обустроили пыточные в бункерах на ЗАЭС

26 августа 2022, 20:13

Оккупанты задерживают проукраински настроенное население целыми семьями, ФСБ разрешает оккупантам любые формы пыток.

Запорожская АЭС, российские оккупанты
Запорожская АЭС, российские оккупанты / Фото УНИАН

Пыточные в подземных бункерах Запорожской АЭС контролирует группировка "Вагнера" (Евгений Пригожин), а члены НВФ "Вагнера" называют, это место "Энергетик", сообщает "Восточная правозащитная группа" в Facebook.

Также известно, что тюрьма "Энергетик" выполняет функции фильтрационного лагеря.

Единственное условие, при котором человек может выйти из пыточной - это выкуп, но это условие "не работает" для проукраинских активистов и волонтеров

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"Есть человек, который смог выбраться оттуда, его зовут Павел (имя изменено, человек находится на подконтрольной территории Украины). Павел местный житель и в далеком прошлом работник ЗАЭС", - сообщают правозащитники.

По словам Павла, оккупанты задерживают проукраински настроенное население целыми семьями, ФСБ разрешает оккупантам любые формы пыток, обосновывая это тем, что "все равно, всех ждёт ГААГА если оккупанты проиграют войну (так говорили Павлу оккупанты). Такие действия жестокости оккупанты стали совершать посли информационного резонанса по освещению событий в оккупированной части Запорожской области и ЗАЭС.

По словам Павла, среди вагнеровцев на ЗАЭС наиболее жестокими являются сирийцы и кадыровцы. Которые однажды, услышав, что среди пленных есть молодая девушка по имени Маша, вывели ее в соседнее помещение и более четырех часов насиловали.

Единственной причиной этой сверхчеловеческой жестокости было то, что "Маша предала "свое русское имя, "связавшись с украинцами". Также всем, кто там находится, с особым цинизмом сообщили об этом событии во всех подробностях, советуя "не разглашать информацию об этом случае". А Машу дополнительно запугали, пообещав так же "наказать" ее родственников во временно оккупированном Мелитополе, которые также сейчас задержаны оккупантами.

Еще одним элементом пыток на "Энергетике" являются постоянные угрозы "бросить в реактор", "сделать радиоактивный душ", "навсегда сделать лысыми и без зубов".

"Этого не узнает МАГАТЭ, которое, возможно, и запустят на территорию ЗАЭС, но точно не везде. Потому что помещения, не касающиеся безопасности и технологических процессов на АЭС, никто демонстрировать не собирается. Мы считаем, что комиссия МАГАТЭ должна провести мониторинг всей ЗАЭС и также взять с собой представителей МККК и представителей Верховоного комиссар ООН по правам человека, чтобы прекратить пытки и жестокое обращение над Пленными тюрьмы "Энергетик", - подытожили правоохранители.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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