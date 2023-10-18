Наступление по нескольким направлениям: эксперт рассказал о новой тактике россиян

Массированное наступление врага на Авдеевку продолжается. Эксперт сообщил, какой план был у россиян и какую новую тактику применяет противник.

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Эксперт рассказал о новой тактике россиян / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В октябре русские войска совершили самое масштабное нападение на Авдеевку за все время полномасштабного вторжения, украинские военные ожидают обострения ситуации. По мнению военного аналитика Александра Коваленко, захват этого города не имеет важного стратегического или тактического значения. Попытки врага захватить город, похоже, направлены на демонстрацию их способности к наступлению. Об этом он рассказал в эфире УНИАН.

Коваленко считает, что россиянам может быть интересно захватить объект, имеющий важное стратегическое значение, такой как Авдеевский коксохимический завод, и перекрыть пути доступа украинских войск к железной дороге.

"А каков результат этого наступления? Какие были планы у них? Во-первых, возле Авдеевки находится очень важный Авдеевский террикон, самое высокое место вообще в этой локации. Он был нужен. Кроме этого, через Авдеевку идет железная дорога, именно ее должны были перерезать [россияне] 10 октября, и выйти через Авдеевку на Степное. Основная логистическая артерия - трасса 0542, по крайней мере возле Степного и из Тоненького, должна была бы оказаться под огневым контролем. А после этого под давлением продолжающегося наступления вторым эшелоном, который бы шел за первым, ее бы перерезали физически. Но этого не удалось реализовать, ни одной из этих боевых задач", – говорит он. видео дня

Кроме этого, Коваленко считает, что тактикой врага является проведение наступления на Авдеевку с целью отвести наши войска с других фронтовых участков, в частности с юга, где продолжается контрнаступление.

"Безусловно, это также влияет на эту ситуацию. Потому что прошлым летом в июне, когда началось наше наступление в Запорожской области, что сделали россияне? Они начали свое наступление по Лимано-Купянской оси. То есть сначала они отправились в направлении Лимана, затем они начали боевые действия в направлении Боровой, а затем уже во второй половине июля активизировались максимально в направлении Купянска. Ни по одному из этих направлений, конечно же, не было результата. Но целью этого наступления был не только выход там на левый берег Оскола, а также оттягивание наших подразделений из Запорожской области, наших ресурсов. Не удалось им этого сделать, но они продолжают именно вот эту тактику возле Авдеевки", – резюмировал эксперт.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, применение силами обороны Украины американских дальнобойных ракет ATACMS ускорит контрнаступление. Войска России усилили работу авиации, поэтому нужно атаковать направления,обеспечивающие мощности россиян. Все ракеты будут "отправлены по нужному адресу", указывает представительница Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Также, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун уверен, что ВСУ ожидают уменьшения интенсивности авиаударов по позициям украинских военных на Таврическом направлении после атаки на аэродром в Бердянске.

В то же время, наступление русских войск на северном фасе Авдеевского выступа закончился для врага разбитой техникой и двухсотыми, количество которых измеряется сотнями. Как проанализировали спутниковые снимки поля боя OSINT - аналитики сообщества DeepState, на указанном участке ВС РФ потеряли всего 63 единицы военной техники.

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