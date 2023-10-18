Будут бить войска РФ ракетами ATACMS: в ВСУ рассказали, чего ждать на поле боя

Агрессор Россия активизировала работу авиации, армии Украины нужно атаковать направления, которые обеспечивают мощности врага, сказала Наталья Гуменюк.

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Все ракеты ATACMS, которые будут у Украины, ВСУ отправят по нужному адресу - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

Применение силами обороны Украины американских дальнобойных ракет ATACMS ускорит контрнаступление. Вражеские войска России усилили работу авиации, поэтому нужно атаковать направления, обеспечивающие мощности россиян. Все ракеты будут "отправлены по нужному адресу". Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В ходе брифинга в Укринформ она рассказала о том, что ракеты позволят уничтожать вражеские возможности в глубоких тылах. Эффективные удары поспособствуют ускорению контрнаступления армии Украины.

"Понимая, что враг в последнее время активизировал авиацию в частности, было ясно, что нужно атаковать те направления, которые обеспечивают его мощности. Так и произошло, и результат очевиден", - отметила Гуменюк. видео дня

Также она добавила, что каждая ракета представляет возможность нанести врагу сокрушительный удар, поэтому их нужно использовать с максимальным эффектом.

"Сколько бы их (ракет - ред.) ни было, все они будут направлены по адресу", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Украина получила ATACMS и ударила ими по войскам РФ

Журналисты BBC 17 октября сообщили, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Согласно данным, силы обороны Украины били по российским оккупантам в Бердянске и Луганске. Враг, вероятно, не был готов к таким ударам.

Президент Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS на поле боя. По словам главы государства, ракеты, которые передали США, продемонстрировали, на что способны. Украинский гарант поблагодарил американских партнеров.

В Белом доме подтвердили передачу Украине ракет ATACMS. Представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон сообщил, что Киев получил ракеты с дальностью пуска 160 километров. В Вашингтоне ожидают усиления боевых возможностей ВСУ благодаря таким ракетам.

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