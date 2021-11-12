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Не для слабонервных: медики показали шокирующие кадры из переполненного морга в Полтаве

12 ноября 2021, 12:45

Медики ответили на упреки из-за якобы завышенных показателях по госпитализации.

коронавирус
В Полтаве показали кадры из морга и COVID-больницы / Фото Reuters

Украина переживает рекордный всплеск заболеваемости коронавирусом. Ковидные отделения больниц заполнены под завязку, порой главврачи лично вынуждены помогать вывозить умерших, потому что не хватает персонала. Впрочем, есть еще те, кто свято уверен, что "пандемия – это заговор".

Полтавские медики достойно ответили местным противникам вакцинации, показав реальные фото и видео из переполненного морга и реанимации, где находятся умершие и заболевшие коронавирусом. Все они были не вакцинированы, отмечает местное издание Полтавщина.

Журналисты обратились с соответствующей просьбой после того как во вторник, 9 ноября антиваксеры пытались "штурмовать" 5-ю городскую больницу, потому что подозревали завышение показателей по госпитализации. Медики больницы отмечают, что подобную ситуацию в последнее время они наблюдают каждый день.

Морг полтавского областного патанатомического бюро
Фото: poltava.to
Морг полтавского областного патанатомического бюро
Фото: poltava.to

Также были предоставлены видео из реанимации областной инфекционной больницы, где люди получают кислород из концентраторов или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Меж тем в НАН уверяют, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, но количество смертей еще будет расти. По данным ученых, рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

По состоянию на сегодня в красной зоне карантина находятся 18 областей, что ускорило темпы вакцинации, поэтому ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

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