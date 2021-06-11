Тела разбросаны по всему зданию: появились шокирующие фото из морга в Харькове

В Сети появились ужасающие фото из морга в центре Харькова. На изображениях видно, что тела разбросаны прямо на полу, в помещении абсолютная антисанитария.

Как сообщает Telegram-канал Х*****й Харьков, речь идет о помещении Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Дмитриевской. Автором этих фотографий является сотрудник этого учреждения.

"Работник морга обвиняет свое руководство в том, что все там выглядит именно так. В частности, этот человек сказал, что в полное антисанитарное положение помещений там воспринимается как должное. Не говоря уже о том, что многие тела лежат, как мусор. Те ужасы, которые происходят в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, сложно представить в нашем 21 веке. Это больные ковидом, СПИДом, гепатитом. Заметьте, это в центре Харькова", - говорится в сообщении.

2 апреля этого года состоялось заслушивание отчета главы "Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы" Юрия Кравченко за 2016-2021 года работы.

Тогда работники учреждения отмечали, что коллектив работает в аварийных помещениях, там дефицит кадров. Также там получают минималку, но при этом за свой счет покупают расходные материалы, пишет Depo.

Руководство же морга тогда признало – все помещения 5 зданий Бюро на Дмитровской в ​​аварийном состоянии. Также отметили, что из-за нехватки средств работники часто не имеют возможности выехать на места осмотра со следственными группами.

Во время обсуждения отчета также выступил первый заместитель председателя облсовета Альберт Кононенко. По его словам, областной совет обладает определенной информацией о деятельности учреждения.

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"Областной совет обладает определенной информацию о деятельности учреждения. И эта информация, к сожалению, нас не радует. За 14 лет, которые Юрий Николаевич руководит учреждением, община региона не увидела позитивных изменений и результатов. После ознакомления с документацией, предоставленной руководством ХОБСМЭ, следует констатировать отсутствие желания изменить что-то к лучшему. Можно было приобрести новое оборудование, переехать в новое здание, улучшить условия труда специалистов. Зато руководитель Бюро ни разу не обратился в областной совет по этому поводу ", — отметил во время обсуждения отчета первый заместитель председателя облсовета Альберт Кононенко.

Жители области после обращений в Бюро часто пишут жалобы, в которых указывают на ужасные условия, нарушения санитарных норм и негативное отношение к посетителям.

Как ранее сообщал Главред, в Николаеве детей в школах кормили продуктами с плесенью, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.