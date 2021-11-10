"Мы не выдержим, плюнем на все и уйдем": врачи из Ровно истощены из-за увеличения ковид-больных

По словам врача, медики не выдерживают нагрузки / facebook.com/moz.ukr

Украина переживает рекордный всплеск заболеваемости коронавирусом. Ковидные отделения больниц заполнены под завязку, часто коек не хватает на всех. Главный врач Центральной горбольницы Ровно Евгений Кучерук достаточно эмоционально обратился к украинцам и призвал вакцинироваться.

"Мы просто не выдерживаем такой нагрузки! Представьте, когда в больнице 340 больных с COVID-19, чтобы их обслуживать нужно минимум 600 персонала! Люди должны помочь медикам и вакцинироваться", – написал он на своей странице в Facebook.

Кучерук предупредил, что своевременно начатое лечение в ранний период болезни спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение или облегчает симптомы болезни. Много людей не обращаются к врачам вовремя, а распространяют болезнь дальше, подвергая опасности окружающих. Они доводят себя до состояния, когда помочь уже нельзя.

"Поверьте, лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти, даже при условии, когда у нас есть достаточно кислорода", – подчеркнул врач и заявил, что вакцинация – "это единственное спасение для всех нас".

Кучерук добавил, что сейчас они уже пролечили около 6 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 536 умерли – все невакцинированные. По его словам, показатели суточной смертности в Украине догнали европейские страны весны 2020 года, когда ежедневно умирало 500 больных.

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Коронавирус в Украине: свежая статистика за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусом. В больницы госпитализировали 5 696 людей с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 816 пациентов. Зато выздоровели 16 277 жителей страны.

Суточные показатели заболеваемости и смертности держатся на очень высоком уровне, днем ранее в Украине зафиксировали рекордное количество летальных случаев – 833.

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