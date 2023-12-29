Непростое время для Украины: в ВСУ озвучили планы на 2024 год

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил о планах украинских военных на 2024 год.

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В ВСУ рассказали о планах на 2024 год в войне против РФ / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, DeepState

В 2023 году Силы обороны Украины смогли удержать оборонительные позиции в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, а также предотвратили разрушение городов. Об этом сообщил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире общенационального телемарафона.

Комментируя итоги 2023 года Владимир Фитьо отметил, что ВСУ смогли остановить наступление российских оккупантов на востоке.

"Этот год выдался непростым, но все же в ОСУВ "Хортица" командующий генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что в первую очередь мы не допустили, чтобы "русский мир" пришел дальше на запад в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, чтобы не превратились в руины все города, куда пришли российские оккупанты, не превратился в руины Краматорск, Славянск, Дружковка, Купянск и другие города на востоке", - добавил Фитьо. видео дня

Он также отметил, что при случае Силы обороны Украины проводят контрнаступательные операции на вышеупомянутых участках фронта.

"Думаю, что в следующем году мы сможем максимально освободить нашу украинскую землю и выгнать оккупантов из нее", - подчеркнул Фитьо.

Отвечая на вопрос о планах ВСУ на следующий 2024 год, Владимир Фитьо указал на то, что приоритетом будет задача противнику максимальных потерь.

"Готовимся к тому, что враг истощится, мы ему нанесем такие потери, что им отобьем охоту воевать на украинской земле - уничтожить и выгнать за пределы нашей территории", - резюмировал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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