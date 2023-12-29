Половина Москвы может остаться без света: эксперт назвал важное условие

По словам эксперта Олега Жданова, Украина может с помощью небольшого количества ударов сделать полный блэкаут на территории Российской Федерации.

https://glavred.info/ukraine/polovina-moskvy-mozhet-ostatsya-bez-sveta-ekspert-nazval-vazhnoe-uslovie-10529141.html Ссылка скопирована

Москва и другие крупные города РФ могут оказаться без электроснабжения / Коллаж Главред, фото: Terminal Autonomy, УНИАН

России следует ждать точечных ударов по военным объектам - по целям, которые являются абсолютно легитимными в военном плане. Украина будет вынуждена наносить такие удары, иначе это будет бесконечная песня в плане подпитки врага. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Жданов отмечает, что в военном плане с Крымом будет легче разобраться чем с Донбассом. Он указывает, что это из-за того, что к Донбассу есть прямые пути доступа. Даже если все мосты и железнодорожные ветки будут взорваны, можно будет использовать грунтовые дороги для транспортировки боеприпасов и техники.

"Поэтому мы не обойдемся без ударов по РФ. Но это будет иметь ограниченный характер, к сожалению. Хотя было бы очень классно наносить массовые удары так же, как это делает Россия. Пара блэкаутов в российских городах - и ситуация начнет резко меняться в нашу пользу", - сказал Жданов.

видео дня

Он добавил, что для того, чтобы добиться блэкаутов по всей территории России не понадобится наносить очень много ударов.

"Много ударов не понадобится. Помню, как под Москвой грохнулась одна подстанция - половина Москвы осталась без света, и остановился метрополитен. Такая авария у них была лет 10-15 назад. Всего на одной подстанции авария", - отмечает эксперт.

Он акцентирует на том, что нужно наносить удары по Москве и другим крупным городам РФ.

"Но нужно наносить удары по военным объектам и аэродромам везде, куда дотянемся. Вот мы ударили по Энгельсу - и теперь российская стратегическая авиация за Полярным кругом. Мы теперь спокойно можем наблюдать, как вражеские самолеты вылетают, пока они долетят до Каспия, пока они там сбросят ракеты. И мы ждем 5-6 часов, пока ракеты долетят до Киева. А раньше они поднимались из Энгельса, выходили на рубеж, и мы уже видели эти ракеты в воздухе. Разница есть", - говорит Жданов.

Военный аналитик делает вывод, что Украине вполне по силам погасить свет на российских военных объектах, но для этого нужны средства.

"Те же заводы по производству оружия, например, тот же Тульский оружейный завод. Кстати, Тула производит 160 видов патронов. Почему бы этот завод не оставить без электричества? Пусть побегают и поищут новые трансформаторы, как мы", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Взрывы на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, В России 11 ноября произошел взрыв на пороховом заводе в Тамбове, приведший к пожару. По данным российских СМИ, огонь удалось ликвидировать за полтора часа. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий, специализирующихся на производстве боеприпасов и спецхимии.

В российских СМИ 7 ноября сообщалось о взрывах на военном аэродроме в Таганроге.

в России раскрыли потери среди оккупантов, согласно этим данным, враг потерял по меньшей мере 197 летчиков. Самая "плачевная" для оккупантов ситуация среди мотострелков и в Воздушно-десантных войсках.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.