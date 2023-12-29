УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Половина Москвы может остаться без света: эксперт назвал важное условие

Юрий Берендий
29 декабря 2023, 18:17
По словам эксперта Олега Жданова, Украина может с помощью небольшого количества ударов сделать полный блэкаут на территории Российской Федерации.
Половина Москвы может остаться без света: эксперт назвал важное условие
Москва и другие крупные города РФ могут оказаться без электроснабжения / Коллаж Главред, фото: Terminal Autonomy, УНИАН

России следует ждать точечных ударов по военным объектам - по целям, которые являются абсолютно легитимными в военном плане. Украина будет вынуждена наносить такие удары, иначе это будет бесконечная песня в плане подпитки врага. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Жданов отмечает, что в военном плане с Крымом будет легче разобраться чем с Донбассом. Он указывает, что это из-за того, что к Донбассу есть прямые пути доступа. Даже если все мосты и железнодорожные ветки будут взорваны, можно будет использовать грунтовые дороги для транспортировки боеприпасов и техники.

"Поэтому мы не обойдемся без ударов по РФ. Но это будет иметь ограниченный характер, к сожалению. Хотя было бы очень классно наносить массовые удары так же, как это делает Россия. Пара блэкаутов в российских городах - и ситуация начнет резко меняться в нашу пользу", - сказал Жданов.

видео дня

Он добавил, что для того, чтобы добиться блэкаутов по всей территории России не понадобится наносить очень много ударов.

"Много ударов не понадобится. Помню, как под Москвой грохнулась одна подстанция - половина Москвы осталась без света, и остановился метрополитен. Такая авария у них была лет 10-15 назад. Всего на одной подстанции авария", - отмечает эксперт.

Он акцентирует на том, что нужно наносить удары по Москве и другим крупным городам РФ.

"Но нужно наносить удары по военным объектам и аэродромам везде, куда дотянемся. Вот мы ударили по Энгельсу - и теперь российская стратегическая авиация за Полярным кругом. Мы теперь спокойно можем наблюдать, как вражеские самолеты вылетают, пока они долетят до Каспия, пока они там сбросят ракеты. И мы ждем 5-6 часов, пока ракеты долетят до Киева. А раньше они поднимались из Энгельса, выходили на рубеж, и мы уже видели эти ракеты в воздухе. Разница есть", - говорит Жданов.

Военный аналитик делает вывод, что Украине вполне по силам погасить свет на российских военных объектах, но для этого нужны средства.

"Те же заводы по производству оружия, например, тот же Тульский оружейный завод. Кстати, Тула производит 160 видов патронов. Почему бы этот завод не оставить без электричества? Пусть побегают и поищут новые трансформаторы, как мы", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Взрывы на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, В России 11 ноября произошел взрыв на пороховом заводе в Тамбове, приведший к пожару. По данным российских СМИ, огонь удалось ликвидировать за полтора часа. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Тамбовский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий, специализирующихся на производстве боеприпасов и спецхимии.

В российских СМИ 7 ноября сообщалось о взрывах на военном аэродроме в Таганроге.

в России раскрыли потери среди оккупантов, согласно этим данным, враг потерял по меньшей мере 197 летчиков. Самая "плачевная" для оккупантов ситуация среди мотострелков и в Воздушно-десантных войсках.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине взрыв в России
Реклама

Главное за день

Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенок

Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенок

18:41 Украина
Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

18:32 Украина
Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:48 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:41

Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенок

18:32

Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

18:29

Чем заткнуть дырки от мышей: 3 лучших способа, которые не оставят грызунам ни единого шанса

18:25

Немецкий генерал высказался о "заморозке" войны и контрнаступлении ВСУ

18:17

Половина Москвы может остаться без света: эксперт назвал важное условие

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
18:14

Эктор Хименес-Браво восхитил Сеть фото с передовой с украинскими воинами

17:48

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:25

Куда нужно спать головой: как правильно поставить кровать по фен-шуй

17:24

"Людей много": Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных

Реклама
17:11

Непременно сбудется: как правильно загадать желание на Новый год на бумаге

17:05

"Красивая тактическая победа": ВСУ "перемололи" оккупантов под Купянском

16:51

Обратите внимание на новогодний стол: врач сказал, какие салаты самые вредные

16:48

Эти вещи должен знать каждый ребенок 6-ти лет: навыки, без которых не стоит идти в школу

16:42

Imagine Dragons помогли отстроить дом юному украинцу из разрушенного села

16:34

У Путина строят планы по расколу в Украине: в ГУР назвали цель врага

16:27

Шмыгаль рассказал, будут ли вовремя выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в 2024 году

16:04

Путин – "бункерная крыса": Данилов пообещал ответку за ракетный удар по Украине

15:59

Какие привычки дают заниженную самооценку: как не попасть в ловушкуВидео

15:49

То, как вы сжимаете кулак может рассказать о характере: узнайте свои темные стороны

15:34

Как правильно – "з Новим роком" или "з новим роком": Авраменко указал на ошибкуВидео

Реклама
15:30

Игорная реформа в Украине: половина пути пройдено, но еще много работы реклама

15:14

Ракетный удар по Украине: СМИ узнали сколько стоила России массированная атака

15:02

Производство в России резко подскочило в декабре: самые высокие показатели за 7 лет

15:01

РФ вновь атаковала Украину ракетами: в областях прогремели взрывы

14:58

В Минобороны предупредили об угрозе новых ударов: чем и когда планирует бить РФ

14:46

От кого нельзя принимать подарки 30 декабря: это навлечет серьезную беду

14:29

Такое было еще летом: в ВСУ прокомментировали падение "неизвестного объекта" в Польше

14:25

Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

14:20

Что может заставить Путина завершить войну: в ГУР дали однозначный ответ

14:19

"Умница!": киевлянин сел в горящую машину, чтобы спасти другие автоВидео

14:13

Украинка-звезда сериалов "Викинги" сварила борщ и передала "привет" Родине

14:00

Без призыва женщин и ограничений прав мужчин: Александр Мусиенко – о законопроекте по мобилизацииЭксклюзив

13:53

Как пережить новогодний стол и не потерять здоровье: 5 лайфхаков

13:47

Никогда не используйте пылесос: простой способ убрать опавшую хвою с пола

13:37

Чудом спасся: в Харькове после удара РФ мужчину зажало бетонной глыбой - он не сдалсяВидео

13:26

"Пенсионерка и домохозяйка": путинистка Лолита разнылась со шваброй в руках

13:25

Кулеба разнес призывы к "переговорам" с Путиным: пусть услышат взрывы в Украине

13:20

Аномальные температуры до +12 градусов: какой будет погода в последние выходные 2023 года

13:13

Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост

13:07

Удар РФ по Киеву: число жертв выросло, что происходит в городе после атакиФото

Реклама
13:02

"Это была ракета": в Польше сообщили об объекте, залетевшем с территории Украины

13:01

Гороскоп на завтра 30 декабря: Раку - радость от внуков, Стрельцу - боль из-за отношений

12:46

"Из кожи вон лезть": Жданов рассказал, ожидать ли ВСУ проблем с западным оружием

12:20

"Ни одну не сбили": Игнат назвал тип ракет, которые не способно уничтожить ПВО

12:16

"Свист, ракета – и все разлетелось": очевидец рассказал об ударе по КиевуФотоВидео

12:13

Ракетный обстрел Украины: в 8 областях есть отключения света – Минэнерго

11:52

Церковный праздник 30 декабря: почему на Анисьи Солунской нельзя есть пищу с солью

11:45

Джеки Чана в тяжелом состоянии увезли в больницу - СМИ

11:40

Выборы в США: еще один штат запретил Трампу баллотироваться в президенты

11:35

Россия атаковала Украину более 150 ракетами и дронами: Залужный раскрыл детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять