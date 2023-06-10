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Неутешительная проверка: в Киеве лишь 15% годных бомбоубежищ

Юлия Куришко
10 июня 2023, 16:13 обновлено 10 июня, 16:19
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Свободнодоступными в столице являются менее половины укрытий.
Неутешительная проверка: в Киеве лишь 15% годных бомбоубежищ
Проверка укрытий в Киеве закончилась / коллаж: Главред, фото: t.me/zalizni_zminy

Проверка укрытий в Киеве показала, что лишь 15% защитных сооружений пригодны к использованию без существенных замечаний.

"Принял отчет работы комиссии по проверке укрытий Киева за вчерашний день. По состоянию на 8: 00 утра сегодняшнего дня, комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительны", - отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.

По результатам проверки установили, что свободнодоступными в столице являются менее половины укрытий - лишь 44%. Доступ к еще 21% обеспечивается в течение пяти минут - обычно дежурными, которые открывают укрытие после объявления тревоги.

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Неутешительная проверка: в Киеве лишь 15% годных бомбоубежищ
Результаты проверки укрытий в Киеве / фото: t.me/zalizni_zminy

Напомним, что Россия изменила тактику ракетных ударов - хотят уничтожить мирное население. Враг изменил тактику-после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах.

Игнат объяснил, почему оккупанты палят "Искандерами". Если летят крылатые ракеты с Каспия или с Черного моря, то соответственно есть около часа, чтобы среагировать и уйти в укрытие, а в случае с "Искандерами" речь идет о считанные минуты.

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