'Демобилизовался': в Украине уничтожили командира боевиков 'Сомали'

Воробьев присоединился к своим коллегам-военным преступникам.

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В Украине уничтожили командира "Сомали" / фото: t.me/a_shtirlitz

В Донецкой области под Авдеевкой ликвидировали террориста ДНР, командира 1-й штурмовой роты батальона "Сомали" псевдореспублики, гвардии капитана Романа Воробьева.

Отмечается, что 26-летний россиянин погиб 5 июня, о смерти оккупанта сообщил главарь " ДНР " Денис Пушилин в своем Telegram- канале.

На эту новость отреагировал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан. Он пошутил, что Воробьев присоединился к своим коллегам-военным преступникам, террористам "Донецкой народной республики" Михаилу Толстых "Гивы" и Арсению Павлову "Моторолы".

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К тому же кремлевский диктатор Владимир Путин присвоил "ДНРовцу" звание "героя России" посмертно.

Кто такой Воробьев?

Оккупант родом из Донбасса, он с 2014 года участвовал в войне против Украины в составе террористического батальона "Сомали". Также участвовал в штурмах Мариуполя весной 2022 года. На вручение награды, которое проводил главарь "ДНР" Пушилин, Воробьев надел форму с нацистским шевроном "Тотенкопф".

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

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