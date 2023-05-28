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РФ стягивает в Бахмут боевиков "ДНР", а на фланги перебрасывает десантников - ISW

Анна Ярославская
28 мая 2023, 09:07 обновлено 28 мая, 09:07
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Перегруппировка российских оккупантов в Бахмуте может снизить возможности захватчиков по другим направлениям в Донецкой области.
Евгений Пригожин, Бахмут
"Вагнеровцы" отходят из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу / Коллаж: Главред, фото: Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот

Наемники ЧВК "Вагнера" выходят из Бахмута Донецкой области. На их место оккупанты вероятно отправят боевиков "ДНР", а регулярные части войск РФ отправятся на фланги города. Такая перегруппировка способна снизить возможности захватчиков на других направлениях в Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

В ISW отмечают, что "вагнеровцы" отходят из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку наступательные операции оккупантов в городе и вокруг него уменьшаются.

По данным украинских военных, российские наступательные операции резко сократились до двух боестолкновений на Бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила это сокращение выходом захватчиков на месте и перегруппировкой сил в этом районе.

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В Генштабе ВСУ 27 мая сообщили, что войска РФ провели безуспешные наступательные операции западнее Хромово (непосредственно западнее Бахмута) и в направлении Предтечино (15 км юго-западнее Бахмута).

Также Маляр заявила, что Силы обороны занимают доминирующие позиции к северу и югу от Бахмута и что ВСУ прекратили боевые действия 26 и 27 мая для выполнения других задач. Она также заявила, что украинские военные продолжают контролировать позиции на юго-западной окраине города Бахмут.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "вагнеровцев" выводят из Бахмута, кроме того они "перегруппировываются еще в трех точках".

"Заявления Пригожина, вероятно, верны, учитывая снижение российских наступательных возможностей вокруг Бахмута и украинские заявления о ситуации в Бахмуте", - пишут аналитики Интститута изучения войны,

Тем временем в Минобороны Великобритании сообщили, что "ДНРовцы", вероятно, вошли в Бахмут 24 мая и начали операции по зачистке.

Ранее эксперты ISW зафиксировали подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР", действовавшие на Бахмутском направлении после боев в районе Авдеевки.

В настоящее время неясно, действуют ли подразделения этой бригады внутри города, но главарь группировки из ОРДО Денис Пушилин ранее поднял флаг "ДНР" в Бахмуте, что, вероятно, указывает на то, что их боевики берут Бахмут под свой контроль.

В ISW отмечают, что переброска российскими подразделениями "ДНРовцев" в Бахмут может снизить темпы российских наступательных операций на линии Авдеевка - Донецк.

В Генштабе ВСУ 27 мая сообщили, что войска РФ провели 13 боевых операций на востоке Украины, из которых семь ударов были нанесены в районе н. п. Марьинка (примерно в 19 км к западу от Донецка).

"Российские наступления в районе Авдеевки неуклонно снижаются, по крайней мере, с 8 апреля после того, как российское военное командование попыталось активизировать наступательные операции вблизи населенного пункта в середине марта, а переброска подразделений "ДНР" в Бахмут может еще больше замедлить действия России на линии Авдеевка - Донецк", - говорится в отчете.

При этом РФ, похоже, усиливает фланги Бахмута регулярными соединениями войск РФ. По оценке Минобороны Великобритании, в последние недели части 31-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, вероятно, были переброшены с линии Сватово - Кременная для усиления флангов Бахмута.

Перед этим украинские военные сообщали, что российские силы перебрасывают неуказанные подразделения ВДВ, мотострелков и спецназа на Бахмутское направление после успешных контратак ВСУ на Бахмутских флангах. В ISW также наблюдали "казачьи части", действовавшие в Соледаре, хотя эти части, вероятно, ранее действовали в этом районе.

Ситуация в Бахмуте

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что несмотря на заявления главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города.

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