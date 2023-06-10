Вытекло 62% воды: в Каховском водохранилище ситуация критическая

Вода затопила около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

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Из Каховского водохранилища исчезает вода / коллаж: Главред, фото: facebook / ruslan.strelets

6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС, чем вызвала затопление Херсонской области. Из-за подрыва было разрушено 11 из 28 пролетов.

"Украина продолжает терять воду. По состоянию на утро 10 июня из Каховского водохранилища вытекло 62% его объема или 12,24 куб.км воды. Уровень воды в водохранилище уже 10,55 М. продолжает снижаться. Ситуация в нацпарках критическая. Под угрозой исчезновения 30% природно-заповедного фонда Херсонщины. Вода из Каховского водохранилища сравняла с водным зеркалом нацпарк "Нижнеднепровский", - об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул министр, ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва страной-агрессором Россией Каховской ГЭС уже составляет более 55 млрд грн.

Он также добавил, что уже подтоплено около 1200 гектаров территории Кинбурнского полуострова.

"Экологические инспекторы, работники нацпарков, водники и лесоводы на месте экологического бедствия продолжают фиксировать доказательства преступлений оккупантов. Приглашаю всех, кто стал свидетелем преступлений против окружающей среды помочь нашим специалистам и сообщать о них на вебресурс и мобильное приложение Миндовколья- Экозагроза https://ecozagroza.gov.ua/. Все собранные данные будут использованы для взыскания с рф всех причиненных Украине убытков", - добавил Стрелец.

Смотрите видео о том, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС:

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

Физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Колебания от подрыва почувствовали на Буковине в Румынии. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте.

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