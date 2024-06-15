Очень оптимистичный прогноз: будут ли выключать свет 16 июня

В Украине 16 июня во всех регионах не будут действовать графики отключения света. Ситуация в энергосистеме значительно улучшится. Об этом сообщает Укрэнерго.
"Завтра, 16 июня, по всей территории Украины применение мер ограничения не прогнозируется. Причина - снижение потребления в выходной день", - говорится в сообщении.
В случае изменения ситуации и применения графиков отключения света, Укрэнерго будет сообщать дополнительно.
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Напомним, что в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе. В учреждении отметили, что дефицит в энергосистеме может вырасти из-за увеличения потребления электроэнергии в ближайшие месяцы и ремонта энергоблока АЭС. В свою очередь это увеличит продолжительность плановых отключений электроэнергии в Украине.
В июле света может не быть по 10 часов в сутки. Российские оккупанты пытаются уничтожить украинскую энергетику и оставить Украину в полной темноте. Михаил Гончар заявил, что в разных регионах может быть по-разному. Он убежден, что РФ не сможет добиться полного блэкаута в Украине, поскольку у нас есть атомная энергетика.
Западные аналитики считают, что украинцы могут быть без света 20 часов. Страна-агрессор Россия уничтожила половину электрогенерирующих мощностей Украины ударами по энергетическим объектам с конца марта. Ситуация ухудшится, поскольку летом температура повысится и люди будут включать свои кондиционеры.
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