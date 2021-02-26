"Оно тупое, не понимает": Добкин и Береза разразились нецензурной бранью в прямом эфире

Политики поскандалили во время обсуждения темы сексизма в Украине.
Депутаты Верховной Рады VIII созыва Михаил Добкин и Борислав Береза поскандалили в эфире программы Народ против на телеканале Украина 24. Политик Береза заявил, что кандидату в мэры Харькова было бы неприятно услышать сексистские слова в адрес своей дочери, однако Добкин не понял его заявления.
В частности, на программе Народ против политик Борислав Береза заявил, что в Украине существует тема сексизма в отношении женщин и это является недопустимым. Также он сказал, что несмотря на негативное отношение к Добкину, харьковскому политику вряд ли бы понравилось, если бы такие высказывание допускались в адрес его дочери.
"Когда в эфире действительно раздается сексизм, который никто не останавливает - это ненормально... Добкин, мы можем с вами друг друга на дух не переваривать, но вам бы ведь не понравилось, если бы вашу дочь кто-то назвал "корабельной сосной поддутой too much". Это некорректно. Было бы грубо и грязно", - сказал Береза.
Впрочем, Добкин не понял, о чем говорил Береза, и резко попросил ведущую Влащенко уточнить вопрос.
Добкин – Влащенко: "Шо оно хотело сказать?"
После этого состоялся следующий диалог:
Береза: "Ну, оно тупое, поэтому не понимает. Извините"
Добкин: "Слышь, ты, долб*еб, ты с кем разговариваешь?"
Береза: "М*дило! Е**ло завали"
Далее ведущие прервали диалог политиков.
Михаил Добкин новости
- В январе украинский политик Михаил Добкин стал фигурантом еще одной словесной перепалки на канале Украина 24. Бывший парламентарий поскандалил с политологом Валентином Гладких.
- Также в Сети подвергли критике предвыборный видеоролик Добкина, на котором за кадром звучат слова бывшего харьковского градоначальника Геннадия Кернеса, умершего 17 декабря.