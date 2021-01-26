"Не пролезет лысая крыса": Добкину досталось в Сети за пиар на Кернесе

В ролике, посвященном якобы исключительно памяти покойного Геннадия Кернеса, Михаил Добкин умудрился перенести Дарницкий мост из Киева в Харьков.
Одиозный украинский политик Михаил Добкин (бывший нардеп и губернатор Харьковской области), по всей вероятности, решил принять участие в выборах мэра Харькова (должность которая стала вакантной после смерти Геннадия Кернеса). Добкин на своем Telegram-канале опубликовал ролик, в котором демонстрируются достопримечательности Харькова и сам политик, а за кадром звучит музыка и записи голоса Кернеса. Причем все фразы подобраны исключительно комплиментарные для Добкина. А сам он в ролике не произносит ни слова.
"Мы через многое с ним [Кернесом - Главред] прошли вместе. Много вместе успели сделать. О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже. А сегодня оставлю этот ролик здесь и вместе с вами просто буду смотреть и слушать", – написал Добкин.
Однако, вместе с достопримечательностями Харькова в видео показан и Дарницкий мост в Киеве (неизвестно ‒ по ошибке или нет).
Ролик Добкина вызвал громадное количество глумливых шуток в украинском сегменте Facebook.
"Не пролезет лысая крыса через игольное ушко", "И что, с такой рожей возможно чего-то достичь? Разве что в торговле шаурмой", "*баный насос", "Сделаем Дарницкий мост Харьковским!", "Лучше бы написал "Мы должны кончить начатое вместе" и голубем к Гепе", ‒ написали пользователи.
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Геннадий Кернес - что было ранее:
- Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года в клинике Шарите в Берлине, где политик проходил лечение от последствий COVID-19. О смерти Кернеса сообщил его друг Павел Фукс.
- В связи со смертью Геннадия Кернеса его обязанности исполняет секретарь городского совета Игорь Терехов. В городе состоятся досрочные выборы мэра, которые должна назначить Верховная Рада.