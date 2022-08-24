Опасность обстрела на День Независимости: в разведке объяснили, почему нет массированных ударов

Ракетная угроза 24 августа в Украине / Коллаж npr.org, УНИАН

За несколько дней до Дня Независимости Украины в Сети начали публиковать информацию о том, что Россия может массово ударить ракетами по Украине, в том числе и по столице. Однако пока в Киеве, к счастью, так и не прогремели взрывы. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона назвал две причины, по которым оккупанты так и не сделали то, что анонсировалось ранее.

Он считает, что на самом деле Россия просто уже истощила все свои силы и значительно замедлилась.

"Насчет того, почему нет этих "разрекламированных" в СМИ каких-либо ракетных ударов, особенно новых, я могу ответить, что Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления и причиной этому является значительное истощение, прежде всего, ресурсной базы РФ. Во-вторых — это морально-психологическая усталость от этих боевых действий. Так как, хотя они захватчики, но они и тоже утомляют себя. Дело в этом", — сказал Буданов.

Угроза ракетных ударов по Украине 24 августа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

В ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье произошел взрыв автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина - дочь идеолога "русского мира" и пропагандиста Александра Дугина. Она погибла.

В России обвинили в ее гибели Украину. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к гибели Дугиной.

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян и другие ее коллеги призвали Россию "нанести удар по центрам принятия решений" в Киеве.

Работникам государственных учреждений, которые расположены в правительственном квартале - Офиса президента, Верховной Рады, НБУ и других органов власти – рекомендуют в период с 22 по 26 августа работать дома или, по возможности, как можно меньше появляться в таких зданиях.

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