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"Оставлю должность министра и поеду жить в село": Кулеба рассказал о планах после победы Украины

Алина Дембицкая
4 мая 2023, 21:04 обновлено 4 мая, 21:04
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Глава МИД подчеркнул, что сейчас он выполняет очень напряженную работу на дипломатическом фронте.
Дмитрий Кулеба, ВСУ
Кулеба рассказал о планах после победы Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чем займется после победы Украины над страной-агрессором Россией. Вероятно, глава МИД покинет пост министра. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV8.

Как отметил Кулеба, сейчас он выполняет очень напряженную работу на дипломатическом фронте, практически не имея возможности отдохнуть или иметь свободное время.

"Что касается победы, то я ее представляю очень просто: мы одержим победу, я выпью шампанского, оставлю, наверное, должность министра и поеду жить в село", - рассказал глава МИД.

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Кроме того, глава украинской дипломатии подчеркнул, что победа в войне с РФ позволит Украине стать гарантом безопасности всего восточного фланга НАТО.

"Когда мы одержим победу, мы станем гарантом безопасности не только нашего региона, но и восточного фланга НАТО. Мы сейчас воюем и своим боевым опытом показываем, что некоторые стандарты Альянса нужно изменить. Потому что оказалось, что эти стандарты не работают в условиях такой войны", - резюмировал Кулеба.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас еще не обдумывает свое будущее после победы Украины в войне с Россией. Однако он пообещал, что до того момента будет оставаться в должности. В то же время президент Украины поделился мыслями о том, каких обычных радостей жизни ему хотелось бы после победы.

"Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже одержали победу, и выпить пива очень хочу", - сказал Зеленский.

К слову, недавно президент Чехии Петр Павел призвал усилить помощь Киеву, чтобы обеспечить победу над страной-агрессором Россией. После победы в войне, по мнению чешского лидера, Украина должна стать членом НАТО. Он подчеркнул, что у Запада нет альтернативы поддержке Украины.

Смотрите видео - в интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что деоккупации временно захваченных территорий недостаточно для прекращения обстрелов:

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