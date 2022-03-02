Отомстили за обстрел Житомира: украинские десантники захватили часть Горловки

Ракета / УНИАН

В Житомире 1 марта, поздно ночью, после удара вражеской крылатой ракеты "Калибр" по базе 95 бригады загорелись жилые дома.

Она прилетела с территории Белоруссии. Но эта же отдельная десантно-штурмовая бригада сейчас зашла в оккупированном Горловке.

Об этом сообщает депутат Киевсовета, заместитель председателя фракции, волонтер, ветеран АТО, бывший боец 95-й бригады Александр Погребиский.

В результате вражеского обстрела базы 95 бригады начали гореть жилые дома мирных жителей. Спасатели пытаются спасти тех, кому еще эта помощь нужна.

В то же время украинские военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады зашли в оккупированную с 2014 года Горловку и вернули под свой контроль часть города.

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В Северском районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ, отмечается в сообщении.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00.

Сообщается, что в личном составе погибли 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.