'Палят из всего, что есть': начальник МВА рассказал о ситуации вблизи Авдеевки

Оккупанты бьют по позициям вокруг Авдеевки и по общине города из всего, что есть у них в наличии.

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Россияне активно действуют на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Ситуация на Авдеевском направление сложная, но контролируемая. Враг активно действует, давит на линию обороны, но украинские силы отражают атаки. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Эспрессо".

По его словам, оккупанты обстреливают позиции ВСУ с разных направлений, а также атакуют вдоль линии разграничения. Сложная ситуация на Степном.

"В последние дни враг очень активно действует на Авдеевском направлении. Действительно, было немного тревожно. Враг давит на всей линии обороны вокруг города. Россияне бьют по позициям вокруг города и по общине из всего, что есть у них в наличии. Сложно, но контролируемо. Сложная ситуация на Степном. Противник лезет, ребята держат позиции и отбивают врага. Есть перехват, как только враг слышит, что работает Bradley, то у них начинается паника. Неофициальное название Bradley "убийца танков" подтверждается уже и на нашем направлении", - сказал Барабаш. видео дня

Барабаш подчеркнул, что ситуация на Авдеевском направлении остается контролируемой. Применение техники, в частности, боевых машин Bradley, помогает эффективно сдерживать россиян.

"Очень много сил враг бросает в направлении "Царской охоты", там уже ничего не осталось, и уже сплошная равнина. В свое время там был небольшой лес, его также уже нет. В последние дни много писали об улицах. Да, заходили ДРГ, но все контролируемо. Такого нет и не было, что якобы враг гуляет по Авдеевке. Уверен, что такого и не будет", - отметил Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, российские оккупанты продвинулись в Авдеевке. Россияне подошли к ресторану "Царская охота" вдоль улицы Соборной и продвинулись к юго-западной части города, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны.

Позже начальник МВА сообщил, что ситуация в районе Авдеевки обостряется, оккупанты с начала года совершили 300 авиаударов. Город находится под серьезными обстрелами, однако комплекс "Царская охота" и улица Соборная находятся под контролем Сил обороны Украины.

Как сообщал Главред, Авдеевка сейчас является большой мясорубкой, однако выгодной для Украины. Соотношение потерь составляет 1 к 10 в пользу украинских сил, сообщил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, удержание трассы через Горловку является критическим для украинских защитников в Авдеевке.

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