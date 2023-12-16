'Партизанская война': майор рассказал, что будет при отсутствии помощи Украине от союзников

Украина сталкивается с уменьшением финансовой поддержки от США и ЕС. Потеря помощи может серьезно осложнить ситуацию на фронте. Об этом сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо".
На фоне разговоров о том, что Украина якобы проиграет войну до лета 2024 года без помощи США и НАТО Гетман отметил, что помощи от союзников хватит на несколько месяцев. Всей помощи, которую Украина получила и получит до решения вопроса о дополнительной поддержке, хватит примерно до апреля-мая следующего года.
"Ту помощь, которую мы получили, которую должны уже получить до того, как будет следующее решение о дополнительной помощи нам хватит, как раз ориентировочно до апреля максимум до мая следующего года. Поэтому идет разговор о нескольких месяцах", - сказал майор.видео дня
Майор убежден, что без существенной помощи со снарядами и средствами обороны Украине будет крайне трудно отстаивать свои позиции. В худшем случае, по его мнению, при условии продолжения активных наступательных действий противника зимой, Украине придется вести партизанскую войну.
"Что делать в таком случае, возможны ли какие-то существенные перерывы у россиян? - теоретически, пропустить, возможно. Однако мы же видели в начале полномасштабного, как мы дали отпор, я думаю, что так же будет и если повторится мощное наступательное действие россияне зимой, как они не планировали. В худшем случае, что делать? - партизанская война, а что же делать", - добавил он.
Война в Украине
Напомним, с начала декабря потери российской армии в живой силе значительно возросли, достигнув 14 780 человек за первую половину месяца. Это высокий показатель по сравнению с рекордными потерями в ноябре, когда потери составили 28 550 человек. Потери техники за тот же период снизились.
Также на Купянском направлении ситуация максимально напряженная, поскольку российские оккупанты начали массированное наступление. В районе населенного пункта Синьковка они уже второй день атакуют бронеколонами.
Как сообщал Главред, Украина пересматривает свою стратегию военных действий, сосредотачиваясь на сохранении жизней своих защитников и максимальном причинении вреда врагу. Страна переориентировалась с деоккупации территорий на оборону и поражение оккупантов.
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